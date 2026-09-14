Irene Montero ha comenzado ya su campaña como candidata de Podemos a las elecciones generales del próximo año, tal y como contamos aquí. Hoy ha acudido a la Cadena Ser y ha llamado la atención tras apostar por medidas como "prohibir la especulación de la vivienda y bajar el precio por ley" y decir que "podemos estar perfectamente en 30 horas y 1.800 euros de salario mínimo".

Así lo ha afirmado en el programa de Aimar Bretos Hoy por Hoy, tal y como podemos ver en el siguiente vídeo en X:

‼️Irene Montero: "Podemos estar perfectamente en 30 horas

y 1800 de salario mínimo, y que siga siendo un país más productivo aún, más próspero y donde la gente tenga tiempo para vivir" Fuente: @HoyPorHoy pic.twitter.com/rRsDE6yU0o — ViOne (@viOnemedia) September 14, 2026

En dicho vídeo, la actual eurodiputada de Podemos en el Parlamento Europeo ha expresado lo siguiente:

"Vamos a recuperar lo básico, que es que la gente pueda tener paz, que no vivamos en un mundo en guerras, un mundo de genocidio, que tengamos casas para vivir, que se prohíba la especulación, que haya trabajo, menos trabajo, para vivir más. Podemos estar perfectamente en 30 horas y 1.800 euros de salario mínimo y que siga siendo un país más productivo aún, más próspero y donde la gente tenga tiempo para vivir. Y al final, recordar que, si bajan los precios, si baja el precio de la vivienda, de los alimentos, si cuidamos el planeta, que solo hay uno, pues la gente podrá vivir, que vida solo hay una".

Reducir la jornada laboral un 25% y subir el SMI un 47,4%

Como vemos, la exministra de Igualdad empieza con fuerza su candidatura a presidenta del Gobierno de España mostrando su intención de reducir la jornada laboral a 30 horas semanales y un salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.800 euros. Es decir, esto significaría reducir la actual jornada laboral un 25% (de 40 a 30 horas semanales) y aumentar el SMI un 47,4% (de 1.221 a 1.800 euros mensuales).

No obstante, estas no son las únicas propuestas de Irene Montero para conseguir el voto. Más adelante, en la misma entrevista, al ser preguntada por las medidas concretas que aplicaría Podemos para resolver el problema de la vivienda si accediera al poder, ha dicho lo siguiente:

"Bajar el precio de la vivienda por ley y prohibir la especulación. Que no se puedan comprar casas que no sean para vivir. Son dos medidas que son perfectamente posibles de realizar y una de ellas, la bajada de los precios, ya la aprobamos cuando estábamos en el gobierno, entre el 2020 y el 2022, y bajaron los precios, simplemente con toparlos. Ya sí los bajamos por ley, imagínate. Lo que no puede ser es que las instituciones permanezcan impasibles ante una acumulación de viviendas que está cambiando la estructura de propiedad en España y que hace que familias, miles, millones de familias no puedan comprar una vivienda mientras las están acaparando fondos buitres que no saben ni dónde está España", expresaba la eurodiputada.

También habla de bajar por ley los precios de la vivienda

No obstante, sobre la reducción de la jornada laboral y el aumento de casi un 50% del salario mínimo respecto al actual, basta recordar algo que ya hemos explicado en numerosas ocasiones en este medio: si una subida del SMI del 22,3% en 2019 se asoció, según el Banco de España, a una pérdida neta de empleo de entre 90.000 y 180.000 puestos, cabe preguntarse qué podría ocurrir si se elevara un 47,4% y, al mismo tiempo, se redujera un 25% la jornada laboral.

En cuanto a bajar por ley el precio de la vivienda, la candidata de Podemos menciona una supuesta ley que topó los precios de los alquileres entre 2020 y 2022. La realidad es que no se toparon los precios como tal, sino que se aprobó el decreto antidesahucios. Cuando sí se toparon (y sólo las actualizaciones anuales de los contratos vigentes) fue en 2022, aunque esos precios no dejaron de subir a pesar de todo.

Por otro lado, el motivo por el que bajaron los precios de los alquileres entre 2020 y 2022 fue el shock de demanda en la vivienda a causa de la pandemia: muchos pisos turísticos volvieron al mercado residencial por las restricciones al turismo y aún no existía la actual demanda de vivienda por parte de población extranjera, entre otros factores.

Así pues, las medidas que propone Podemos suenan muy bien para quienes creen que cualquier problema se resuelve de forma mágica con sólo incluir una determinada ley en el BOE, pero la realidad es que esas leyes solo servirían para empeorar aún más el problema que pretenden solucionar.