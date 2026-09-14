La empresa pública de vivienda de Sánchez gasta 7,87 millones de euros sólo en salarios

En los últimos días hemos asistido al anuncio, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, de una página web en la que se publican una serie de viviendas con las que el Ejecutivo espera solucionar el problema habitacional. Sin ir más lejos, para la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, la aparición de esta plataforma "va a cambiar las reglas del juego".

También el presidente sacó pecho por la creación de esta web al decir que "debemos lograr que tener una casa sea una aspiración realista al alcance de la gente con alquileres realistas para salarios reales. Ese es el propósito de esta empresa de Casa 47".

Como ya hemos contado en este medio, la creación y el anuncio de esta plataforma son la enésima bomba de humo del Gobierno para generar titulares, ya que en la práctica no solucionan nada. De momento, la web ha arrancado con 800 viviendas y se prevé incorporar otras 1.500 próximamente, repartidas por toda España. Una oferta irrisoria en comparación con el problema existente.

Sin embargo, a pesar de la poca utilidad que pueda tener esta herramienta de cara a solucionar la crisis de vivienda, la realidad es que la empresa pública Casa 47 cuenta con 166 empleados que cuestan a los españoles casi ocho millones de euros sólo en pagar los salarios de estos trabajadores.

Casi ocho millones de euros sólo en salarios

Así se desprende de un documento de transparencia de Casa 47 relativo a las "Retribuciones anuales 2025 de los empleados de Casa 47". En él se observa que en 2025 hubo un total de 166 empleados, sin contar la presidencia, que ocuparon diversos cargos: técnicos especialistas, titulados superiores, técnicos especialistas II, titulados de grado medio, jefes administrativos, programadores, directores técnicos, directivos, etc.

No todos percibieron las mismas retribuciones. Por ejemplo, los siete directivos cobraron 92.220,10 euros brutos anuales; los directores técnicos, 80.420,76 euros brutos al año; y los jefes técnicos, una media de 62.999,43 euros brutos anuales.

En total, si se suman los salarios brutos de los 166 trabajadores de Casa 47 en 2025, el gasto asciende a 7,75 millones de euros. A esa cifra hay que añadir los 126.265,58 euros brutos anuales de la presidenta, lo que eleva el gasto conjunto a 7,87 millones de euros solo en salarios brutos, sin incluir las cotizaciones a la Seguridad Social, con lo que el gasto en personal sería todavía mayor.

Su presidenta cobra 126.265 euros brutos

La creación de esta página web, en la que se anuncian "viviendas asequibles", no ha contentado a nadie: ni a la oposición ni a los socios de Gobierno ni a los aliados naturales de la izquierda. Desde Sumar, la portavoz en el Congreso Verónica Martínez dijo que el portal "no aporta demasiado" para resolver la crisis de vivienda. Ione Belarra fue más crítica: "Es una tomadura de pelo. Una página web que apenas tiene 800 viviendas, ninguna de ellas en las grandes ciudades de nuestro país".

En cualquier caso, tanto si Casa 47 logra resolver el problema de la vivienda como si no, de momento está costando a los españoles casi ocho millones de euros sólo en salarios brutos de sus más de 160 trabajadores, incluido el sueldo bruto de más de 120.000 euros de su presidenta.