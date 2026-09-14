La justicia considera improcedente el despido de un trabajador que subía vídeos bailando en tacones estando de baja

Estaba de baja médica desde hacía más de un año por una lesión cervical cuando su empresa descubrió que publicaba en redes sociales vídeos bailando, agachándose, levantándose e incluso utilizando tacones. Borealis Hotels decidió despedirle al considerar que esas actividades podían demostrar que simulaba su enfermedad o que perjudicaban su recuperación. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictada el pasado 2 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado que el despido es improcedente porque no quedó acreditado que los movimientos realizados fueran incompatibles con su dolencia ni que hubieran retrasado su curación.

Despido improcedente

Un trabajador de un hotel de Vigo que llevaba más de un año de baja médica fue despedido después de que su empresa encontrara vídeos suyos bailando, disfrazado, maquillado y con tacones publicados en redes sociales. También aparecían imágenes en las que cuidaba de su marido, que tiene reconocida una discapacidad del 65%. De este modo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado que el despido fue improcedente porque no quedó acreditado que esas actividades perjudicaran su recuperación ni demostraran que estuviera capacitado para desempeñar su trabajo.

El trabajador prestaba servicios como cocinero para Borealis Hotels desde septiembre de 2022 y percibía un salario bruto mensual de 1.772 euros. Se encontraba en situación de incapacidad temporal desde el 26 de marzo de 2024 debido a un accidente de tráfico, con diagnóstico de cervicalgia y seguimiento médico por el Servicio Gallego de Salud y Fremap.

La empresa le abrió un trámite de audiencia el 16 de abril de 2025, después de conocer las publicaciones realizadas en sus perfiles de Instagram y TikTok. Seis días después comunicó el despido disciplinario.

En la carta de despido, Borealis Hotels consideraba que las actividades que mostraban los vídeos eran incompatibles con la situación de incapacidad temporal. La empresa las encuadró como una posible simulación de enfermedad, fraude, deslealtad o abuso de confianza y transgresión de la buena fe contractual.

Entre los hechos que alegó figuraban los vídeos en los que el trabajador aparecía bailando intensamente, agachándose y levantándose, utilizando tacones o disfrazándose. La empresa también señaló que aparecía cuidando de una persona de avanzada edad aparentemente dependiente.

Sin embargo, la sentencia considera probado que se desconocía cuándo se habían grabado los vídeos. El trabajador los publicó mientras estaba de baja, pero no podía determinarse si las grabaciones se habían realizado durante ese periodo.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia recuerda que la realización de actividades durante una incapacidad temporal no constituye automáticamente una infracción que permita el despido disciplinario. La Sala señala que debe analizarse cada caso atendiendo a la enfermedad que provoca la baja, las características del puesto de trabajo y la actividad desarrollada por el trabajador durante la incapacidad temporal.

Según la sentencia, para justificar el despido deben concurrir circunstancias que permitan acreditar que la actividad perjudica o retrasa la recuperación o que pone de manifiesto que el empleado está realmente capacitado para trabajar y que existe una simulación de la enfermedad. En este caso, el diagnóstico que constaba en los partes médicos era de cervicalgia y el trabajador había seguido tratamiento y controles médicos. Por ello, la Sala descarta que estuviera acreditada una simulación de la enfermedad.

Por otra parte, el tribunal tampoco considera probado que bailar, agacharse, levantarse, utilizar tacones o cuidar de su marido hubiera interferido negativamente en su recuperación. Así, la sentencia destaca que la empresa no aportó pruebas que demostraran que los movimientos observados en los vídeos fueran incompatibles con la patología que había provocado la baja o que hubieran provocado una prolongación de la incapacidad temporal.

Asimismo, según se explica en la sentencia, el trabajador también recurrió la sentencia para solicitar que su despido fuera declarado nulo por discriminación por razón de enfermedad y reclamó una indemnización de 20.000 euros.

La Sala recuerda que la Ley 15/2022 introdujo la enfermedad y la condición de salud entre las causas protegidas frente a la discriminación. Sin embargo, precisa que el simple hecho de encontrarse en incapacidad temporal no constituye por sí solo un indicio suficiente de discriminación.

En este caso, el tribunal considera que no existían elementos que permitieran concluir que la enfermedad fuera la verdadera razón del despido. La empresa había fundamentado su decisión en las actividades que aparecían en los vídeos y no simplemente en que el trabajador estuviera de baja.

Además, la incapacidad temporal comenzó el 26 de marzo de 2024, mientras que el trámite de audiencia se inició en abril de 2025 y el despido se produjo el 22 de abril de ese año. La Sala considera relevante esa circunstancia temporal para descartar que la baja médica, por sí sola, fuera la causa del cese.

Con todo, el Juzgado de lo Social número 3 de Vigo ya había declarado improcedente el despido en diciembre de 2025. Sin embargo, la empresa recurrió esa decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y el trabajador también recurrió para reclamar la nulidad.

Así, la Sala de lo Social desestima los dos recursos y confirma íntegramente la sentencia de instancia. Por tanto, se mantiene la declaración de improcedencia del despido. En consecuencia, la empresa deberá asumir además las costas del recurso y pierde el depósito constituido para recurrir. Por su parte, el trabajador no debe pagar costas al tener reconocido el beneficio de justicia gratuita.