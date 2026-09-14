Tormenta en la deuda: el bono español supera el 4%

El rendimiento del bono español a diez años ha superado este lunes el 4%, un nivel que no alcanzaba desde octubre de 2023, en un contexto marcado por el repunte del precio del petróleo y el aumento de las expectativas sobre los tipos de interés de los bancos centrales. Así, a las 10:40 horas, la rentabilidad de la deuda española a diez años se situaba en el 4,002%, frente al 3,961% registrado al cierre del pasado viernes. El movimiento se produce mientras el crudo Brent, de referencia en Europa, avanza más de un 3% y supera los 108 dólares por barril.

El incremento de la rentabilidad del bono español se produce también en el resto de los principales mercados europeos. El bono alemán a diez años, considerado referencia en la zona euro, elevaba su rendimiento hasta el 3,526%, frente al 3,503% del cierre anterior. En otros países europeos, la rentabilidad del bono a diez años alcanzaba el 4,491% en Francia, el 4,408% en Italia, el 4,265% en Grecia y el 3,899% en Portugal.

La evolución de los mercados de deuda se produce en un escenario de mayores expectativas de tipos de interés. Desde principios de septiembre, las rentabilidades de los bonos globales han aumentado ante la posibilidad de que los bancos centrales mantengan o eleven el precio del dinero para contener las presiones inflacionistas.

El repunte de la deuda coincide con una nueva subida del precio del petróleo. El Brent ha superado este lunes los 108 dólares por barril, después de avanzar más de un 3%. La evolución del crudo está vinculada en la información facilitada a las tensiones en Oriente Medio y, en particular, a la guerra en Irán. El encarecimiento de la energía incrementa las presiones inflacionistas y condiciona las expectativas sobre la política monetaria.

La evolución del petróleo se ha convertido así en uno de los factores que están siguiendo los mercados de deuda ante la posibilidad de que los bancos centrales tengan que mantener una política de tipos más restrictiva para controlar la inflación.

Con todo, en la zona euro, el Banco Central Europeo elevó la pasada semana los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,5%, ante el aumento de las presiones inflacionistas asociado al encarecimiento del crudo por la guerra en Irán. Las expectativas sobre los próximos movimientos de los bancos centrales también afectan a la deuda estadounidense. El rendimiento del bono de Estados Unidos a diez años descendía ligeramente este lunes, hasta el 4,958%, frente al 4,968% del cierre del viernes.

Esta evolución se producía pese al aumento de las posibilidades de que la Reserva Federal eleve los tipos de interés este mismo miércoles. Los movimientos de los bonos reflejan las expectativas de los inversores sobre la evolución de los tipos y la inflación. Cuando aumentan las previsiones de tipos más elevados, las rentabilidades exigidas a la deuda tienden a incrementarse.