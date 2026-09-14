Cazan a una mujer trabajando en una pescadería mientras cobraba el subsidio por desempleo para mayores de 52 años

Una mujer que cobraba el subsidio por desempleo para mayores de 52 años fue sorprendida por la Inspección de Trabajo atendiendo ella sola la pescadería de la pareja de su hija, sin estar dada de alta en la Seguridad Social. En vista de esto, la prestación fue anulada. La beneficiaria podría tener que devolver las cantidades cobradas indebidamente y el titular del negocio se enfrenta a una propuesta de sanción de 12.001 euros. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la retirada del subsidio en una sentencia que se puede leer aquí.

El caso comienza en marzo de 2024, cuando una mujer mayor de 52 años, de nombre Mariana, logró que el SEPE de Vizcaya le reconociera el subsidio de desempleo para mayores de esa edad. La prestación quedó reconocida desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 15 de mayo de 2029, con una cuantía diaria de 16 euros, equivalente a 480 euros al mes.

Fue pillada trabajando mientras cobraba el subsidio

Cinco meses después, el 16 de agosto de 2024, la Inspección de Trabajo sorprendió a esta mujer trabajando sola en una pescadería, como dependienta. En ese momento no estaba dada de alta en la Seguridad Social por la empresa, cuyo titular es la pareja de su hija, y seguía cobrando el subsidio. Ese mismo día Mariana fue dada de alta; el alta se mantuvo sólo hasta el 24 de agosto.

Tan sólo seis días después de la visita, el 22 de agosto de 2024, se levantó un acta de infracción. En ella se recogen los hechos constatados aquella mañana del 16 de agosto en la pescadería y se propone una sanción de 12.001 euros a la empresa. Aunque Mariana sostiene que el dueño del negocio es su yerno, no consta que su hija y él estén casados ni inscritos como pareja de hecho, y tampoco hay convivencia entre Mariana y el empresario.

El 22 de noviembre de 2024, el SEPE dictó resolución y le extinguió el subsidio por infracción muy grave, con efectos desde el mismo 16 de agosto, sin perjuicio de que tuviera que devolver lo cobrado indebidamente desde esa fecha. Mariana recurrió esa resolución en vía administrativa, pero el 13 de febrero de 2025 le desestimaron el recurso, al considerar el organismo incompatible el trabajo por cuenta ajena con el cobro del subsidio para mayores de 52 años.

La Justicia confirma la retirada de la prestación

A pesar de tenerlo todo en contra, la mujer acudió a los tribunales y, el 3 de marzo de 2026, el Juzgado de lo Social de Bilbao desestimó su demanda y confirmó las resoluciones del SEPE. Mariana interpuso entonces recurso de suplicación y, el 22 de julio de 2026, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco también lo desestimó y confirmó la sentencia de instancia. El alto tribunal vasco no condenó en costas a la recurrente, ya que tenía reconocido el beneficio de justicia gratuita.

De esta forma, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirma que esta mujer pierde el derecho a seguir cobrando el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, tras haber sido descubierta trabajando en una pescadería. La posible multa de 12.001 euros a la pareja de su hija, el empresario, por tenerla sin alta en la Seguridad Social, es un procedimiento distinto y no se resuelve en esta sentencia.