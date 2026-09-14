Save the Children recibe 32 millones de dinero público y enseña a los ilegales a sortear las pruebas de edad

Desde que Ceuta sufrió la invasión de más de 70.000 personas que entraron de forma ilegal, la ciudad autónoma española se ha convertido en el epicentro de las oenegés de todo el mundo, que no han acudido para prestar su ayuda a los ceutíes, sino a aquellos que han invadido sus calles y playas. No obstante, entre la ayuda que facilitan algunas oenegés a los inmigrantes ilegales (cifrados en más de 10.000 personas) está la de enseñarles a sortear las pruebas de edad cuando estos afirman ser menores de edad.

La ONG en cuestión es Save the Children, que hace unas semanas exigió la "presunción de minoría de edad" para aquellos inmigrantes ilegales respecto de los cuales exista duda sobre si son mayores o menores de edad. Así lo declaró su directora de Influencia y Desarrollo Territorial, Catalina Perazzo: "La identificación de la minoría de edad no puede entenderse como un mero trámite administrativo: es la puerta de entrada al sistema de protección. Ante cualquier duda, debe prevalecer la presunción de minoría y garantizar que ningún niño o niña quede desprotegido por haber sido considerado adulto".

Gracias a la investigación de Josué González, más conocido como @CanarioToday en X, se ha dado a conocer un folleto que Save the Children reparte entre los inmigrantes ilegales para que estos se nieguen a realizarse las pruebas de edad o pidan que se las hagan, en función de lo que más les pueda favorecer a la hora de quedarse en España.

En el siguiente post de Canario Today se puede ver con todo lujo de detalles el folleto que reparte la ONG:

🔴 Para los que hablaban de bulo. Save the Children (operando actualmente en Ceuta) se dedica a enseñar a los inmigrantes ilegales que pueden negarse a realizarse las pruebas de edad, pedirlas cuando les interese y que, si son menores, tienen derecho a quedarse en España. Aquí… pic.twitter.com/MQooKhbaUp — Canario Today (@CanarioToday) August 29, 2026

Como vemos, la ONG enseña que "si eres un niño, niña o joven de menos de 18 años tienes el derecho de quedarte en España. El Estado Español y las autoridades locales/regionales defenderán tus derechos a través de los profesionales del centro en el que vivas".

Acto seguido, en la página siguiente, podemos leer que "puede que tengas que realizar unas pruebas médicas para determinar tu edad. Debes dar tu consentimiento antes de realizarlas o puedes negarte a hacerlas. Siempre pregunta y pide información si tienes dudas".

Desde Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con Save the Children, que nos ha confirmado la veracidad de este folleto. A continuación, reproducimos íntegro el mensaje que nos ha enviado la ONG:

Save the Children confirma la autenticidad del folleto

"El folleto que compartimos desde Save the Children tiene la finalidad de contribuir a que se cumpla el derecho a la información que tienen las personas menores de edad sobre su situación como migrante y de sus derechos. Es un documento informativo que no hace recomendaciones sobre si ejercerlos o no, simplemente informa de derechos y garantías que ya están previstos legalmente, entre ellos el acceso a asistencia jurídica y la información sobre las pruebas de determinación de edad propuestas y sus implicaciones. Estas garantías durante el procedimiento han sido además recientemente reforzadas por el Pacto Europeo de Migraciones y asilo", comienzan explicándonos.

"La información que contiene se basa en lo que se recoge en las normas vigentes en la materia, en concreto la Ley Orgánica de Protección jurídica del menor, la Ley Orgánica de Extranjería, el Reglamento de Extranjería, la Ley Orgánica de Protección a la infancia frente a la Violencia, el Protocolo de Menores Extranjeros no acompañados, el Reglamento Europeo de triaje, el Reglamento Europeo de Asilo, la Convención de Derechos del Niño y la Observación General Número 6 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Es un documento que nuestros equipos comparten con personas migrantes que afirman ser menores de edad", concluye esta comunicación.

Información para burlar la legislación española

Aquí vemos cómo se está dando pie a que estos inmigrantes ilegales se aprovechen de la legislación española: si realmente son menores de edad, ¿qué problema habría en someterse a las pruebas para confirmar dicha minoría? ¿O es que realmente se está tratando de hacer pasar a un adulto por menor de edad? La intencionalidad de ofrecer dicha información es más que evidente, unido al mensaje de "presunción de minoría de edad" que lanzan desde Save the Children.

Para más inri, esta es una ONG que recibe cuantiosas subvenciones públicas en España. Si acudimos al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, podremos comprobar que Save the Children ha recibido 32,56 millones de euros desde el año 2022.

Más de 30 millones de euros en subvenciones

Así se reparten las cantidades por año:

En 2022 recibió 7,13 millones de euros a través de 24 subvenciones.

recibió de euros a través de 24 subvenciones. En 2023 recibió 15,76 millones de euros a través de 27 subvenciones.

recibió de euros a través de 27 subvenciones. En 2024 recibió 3,17 millones de euros a través de 35 subvenciones.

recibió de euros a través de 35 subvenciones. En 2025 recibió 5,88 millones de euros a través de 39 subvenciones.

recibió de euros a través de 39 subvenciones. En 2026 ha recibido 607.754 euros a través de seis subvenciones.

De esta forma, vemos que la ONG ha recibido una media de 6,5 millones de euros en los últimos cinco años.

Con lo cual queda demostrado que esta teórica organización no gubernamental (sólo en el nombre, ya que depende de recibir cuantiosas subvenciones públicas cada año) no sólo alienta a los inmigrantes ilegales a aprovecharse de la legislación española si les conviene, sino que lo hace después de recibir millones de euros de dinero público cada año.