Trabajo incluye chistes sobre la menopausia y usar diminutivos como ejemplo de acoso a las empleadas del hogar

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), organismo del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz, publicó en mayo de este año la Guía para la aplicación del Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar, un modelo de compromiso escrito de "tolerancia cero" y cataloga como acoso por razón de sexo las "burlas, bromas, críticas sexistas o comentarios ofensivos" "relacionados con la menstruación o la menopausia". El INSST anunció el 14 de mayo de 2026, en su web, la difusión de este material junto a la guía técnica del Real Decreto 893/2024.

La guía desarrolla la disposición adicional segunda del Real Decreto 893/2024. El protocolo tendrá dos años de vigencia. En la fase de comprobación interna, el texto establece que "se presumirán ciertos los hechos alegados, salvo que la persona señalada demuestre lo contrario".

Obligaciones del empleador

Quienes contraten servicio del hogar deben incluir la violencia y el acoso en la evaluación de riesgos laborales. El documento abarca el acoso por origen racial o étnico, nacionalidad, sexo o LGTB. El documento recoge el documento de tolerancia cero e indica que "es importante" que la persona empleadora lo firme y entregue una copia a quien presta el servicio.

Como ejemplos de acoso por razón de sexo, además de las bromas sobre la menstruación o la menopausia, figuran el comentario de "los hombres no saben barrer", el de "quita, ya lo hago yo, que las mujeres no tenéis ni idea", el de "es que las mujeres solo piensan en moda y maquillaje" o "llamar a la mujer con diminutivos o expresiones infantiles".

La norma obliga a informar y dar formación al inicio de la relación laboral, que incluirá la identificación de conductas de violencia, acoso y discriminación y el contenido del protocolo. Se impartirá, "siempre que sea posible", dentro de la jornada o, en su defecto, fuera de ella con descanso equivalente y puede realizarse de forma gratuita en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Cada nueva incorporación debe recibir un ejemplar del protocolo. El compromiso escrito "debe revisarse y firmarse cada vez que se incorpore una nueva persona trabajadora" y será en la web prevencion10.es donde se realizará la evaluación de riesgos y se obtendrá la documentación ligada al real decreto.

La denuncia interna puede ser verbal, "pero preferiblemente por escrito", "a través de correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, carta, etc.". La persona empleadora o quien esta designe de su entorno "serán quienes se encarguen de recibir, comprobar y hacer el seguimiento". El texto prohíbe represalias contra quien presente la queja, atestigüe o colabore. Recomienda anotar fecha, hora y lugar y conservar pruebas sin alterar su trazabilidad.

Límites al uso del propio domicilio y a la convivencia familiar

Si el presunto acosador es familia o amigo, "se debe evitar que acceda" a la vivienda mientras la empleada preste servicios. La guía coloca esa pauta entre las actuaciones inmediatas de resguardo, que "en ningún caso podrán perjudicar" a quien denuncia.

Para impedir el encuentro, "se cambiarán los turnos y horarios de la persona agresora, no de la víctima, salvo que ella prefiera modificar los suyos". "Se puede cambiar de comercio o servicio" si la trabajadora debe acudir a un establecimiento donde preste servicios quien resulta señalado.

Ante un riesgo grave e inminente para la vida o la salud, interrumpir la actividad y abandonar el domicilio "no se considerará dimisión ni podrá ser causa de despido". La relación solo se extingue si lo solicita la trabajadora.

En régimen interno, "el espacio privado debe garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad, privacidad e intimidad, y solo puede ser accesible por la persona empleadora con el consentimiento expreso de la persona trabajadora".

Adiós a la presunción de inocencia

Tras la comunicación y las medidas cautelares, llega la comprobación. Quien contrata oirá primero a la denunciante y después a la persona señalada, sin que coincidan, y examinará mensajes, correos, grabaciones o testimonios. En ese trámite, "se presumirán ciertos los hechos alegados, salvo que la persona señalada demuestre lo contrario", siempre con respeto a la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El relato de partida opera como verdad provisional hasta que la persona señalada prueba que no es cierto.

Los principios del procedimiento interno incluyen confidencialidad, celeridad, prohibición de represalias y "perspectiva de género". Si no hay indicios, se comunica esa conclusión. Si se confirman los hechos y el autor también trabaja en el hogar, caben amonestación, suspensión de empleo y sueldo o despido disciplinario.

Régimen sancionador

La trabajadora puede denunciar en paralelo ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La guía considera infracciones administrativas muy graves los actos que atenten contra la intimidad y la dignidad, el acoso sexual "con independencia de quién sea la persona que lo ejerza" y el acoso por origen racial o étnico, religión, discapacidad, edad o LGTB, cuando la persona empleadora, "conociendo la situación, no haya adoptado medidas para evitarlo". La norma fija que este tipo de sanciones oscilan entre 7.501 y 225.018 euros.