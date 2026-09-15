Así es la nueva medida para acabar con las estafas por SMS

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en funcionamiento el Registro de Alias, un sistema destinado a verificar los nombres y marcas que aparecen como remitentes en los mensajes SMS, MMS o RCS enviados a números españoles.

La medida busca reforzar la protección frente a los fraudes basados en la suplantación de identidad, una práctica en la que los estafadores utilizan el nombre de una entidad para hacer creer al destinatario que el mensaje procede de una fuente legítima.

Qué es el Registro de Alias

El nuevo sistema permite comprobar los identificadores utilizados por las entidades que envían mensajes a teléfonos españoles. Para emplear un nombre o una marca como remitente, las entidades deberán acreditar su vinculación con esa marca, nombre comercial, denominación social, dominio u otros criterios admitidos por la normativa.

La CNMC explica que el objetivo es devolver la confianza de los usuarios en las comunicaciones electrónicas mediante mensajes y reforzar su protección frente a los intentos de fraude por suplantación.

El conocido como smishing utiliza mensajes de texto, SMS o servicios de mensajería instantánea para hacerse pasar por bancos, organismos públicos o empresas. Estos mensajes pueden buscar la obtención de información personal o bancaria o la instalación de programas maliciosos.

Las operadoras deberán bloquear los alias no inscritos

Con la entrada en funcionamiento del sistema, las operadoras de telecomunicaciones en España tienen la obligación legal de bloquear de forma automática los mensajes comerciales o institucionales que utilicen como remitente un nombre o una marca que no estén debidamente inscritos.

La medida afecta a las entidades que envían avisos identificados con su nombre. Por ello, las empresas que utilicen este tipo de comunicaciones deben comprobar los identificadores que emplean como remitentes. El sistema se aplica a los mensajes SMS, MMS y RCS enviados a números españoles, según la información facilitada sobre el Registro de Alias.