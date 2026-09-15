Civislend impulsa la financiación inmobiliaria en Galicia con más de 2,5 millones de euros canalizados

Civislend continúa ampliando su presencia en Galicia, donde desde 2022 ha canalizado 2,52 millones de euros hacia proyectos inmobiliarios residenciales situados en las provincias de La Coruña y Pontevedra. Estas operaciones están vinculadas al desarrollo de cerca de 70 nuevas viviendas.

A través de su modelo de crowdlending inmobiliario, Civislend conecta a promotores que buscan financiación para desarrollar sus proyectos con inversores particulares interesados en acceder al sector inmobiliario mediante préstamos desde 250 euros.

Este sistema permite a los promotores complementar sus fuentes tradicionales de financiación y, al mismo tiempo, facilita a los particulares diversificar su inversión entre diferentes proyectos inmobiliarios, importes y plazos.

Civislend opera como Plataforma de Servicios de Financiación Participativa regulada por la CNMV desde 2017. Además, las operaciones pueden incorporar diferentes mecanismos de protección para los inversores en función de las características de cada proyecto, entre ellos garantías hipotecarias de primer rango sobre los activos financiados.

Las oportunidades financiadas por Civislend en Galicia han contado hasta la fecha con la participación de más de un millar de inversores.

En conjunto, estos proyectos presentan una rentabilidad media del 11,13% y un plazo medio de 13,5 meses, unas cifras que reflejan el creciente interés por fórmulas que permiten acceder a la inversión inmobiliaria sin necesidad de adquirir directamente un inmueble.

La digitalización de todo el proceso y la posibilidad de comenzar a invertir desde importes reducidos permiten, además, que este tipo de inversión resulte accesible a un espectro más amplio de particulares.

Entre los proyectos de Civislend actualmente en curso en la comunidad se encuentra ORA Portonovo, situado en Sangenjo, Pontevedra.

La promoción contempla la construcción de 63 viviendas de obra nueva de uno, dos y tres dormitorios, además de garajes, trasteros, piscina y zonas verdes comunitarias. El residencial se encuentra próximo a la playa de Baltar y a los principales servicios de Portonovo.

La operación ofrece a los inversores una rentabilidad del 13,75% con un plazo de 15 meses y cuenta con garantía hipotecaria de primer rango sobre el suelo.

El mercado residencial gallego continúa generando oportunidades de desarrollo tanto en sus principales núcleos urbanos como en municipios costeros con una demanda sostenida de vivienda.

En este escenario, la financiación participativa se presenta como una vía adicional para el sector promotor, permitiendo captar capital privado para complementar otras fuentes de financiación y avanzar en el desarrollo de nuevas promociones.

Desde su llegada a Galicia en 2022, Civislend ha participado en operaciones en La Coruña y Pontevedra, canalizando inversión privada hacia iniciativas residenciales desarrolladas por promotores que operan en el mercado local.

Galicia reúne características especialmente atractivas para el desarrollo residencial, con mercados muy diversos y ubicaciones con una demanda consolidada. Desde Civislend quiere continuar ofreciendo proyectos de calidad y ofrecer a los promotores nuevas alternativas de financiación, al mismo tiempo que acercar la inversión inmobiliaria a un mayor número de particulares.

Desde su creación, Civislend ha financiado 198 proyectos inmobiliarios por un volumen superior a 398 millones de euros. Las operaciones financiadas a través de la plataforma registran una rentabilidad media anual del 10,44% y una duración media de 15,8 meses, consolidando a la compañía como uno de los principales actores del crowdlending inmobiliario en España.

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CIVISLEND PSFP, S.A. - CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV - e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE 2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los Proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.