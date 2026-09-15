Nuevo escándalo en la Ciudad de la Justicia: pillan de compras a los funcionarios después de fichar

Un equipo del programa En el punto de mira, de Cuatro, ha regresado ocho años después a las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia de Valencia para comprobar si persisten situaciones de absentismo laboral entre sus trabajadores. El reportaje ha documentado a varios funcionarios que salían del edificio pocos minutos después de entrar y a otros que permanecían durante más de una hora en un centro comercial próximo.

En 2018, el mismo programa ya había abordado el absentismo laboral en la Ciudad de la Justicia de Valencia. En aquel momento, el reportaje mostró a funcionarios que dejaban sus vehículos en doble fila para acceder al edificio y fichar antes de volver a salir para pasarse la mañana entera de compras.

Ocho años después, el equipo encabezado por el periodista Boro Barber ha vuelto a la zona para comprobar los efectos de los cambios introducidos por la Generalidad Valenciana en el sistema de control horario tras aquel reportaje.

Las colas de vehículos en doble fila ya no se producen, puesto que los trabajadores deben fichar desde su ordenador y no directamente en la entrada del edificio. Sin embargo, las cámaras del programa han registrado otros comportamientos durante la jornada.

Según las imágenes emitidas, algunos trabajadores abandonan la Ciudad de la Justicia menos de diez minutos después de haber entrado, un periodo suficiente para completar el fichaje de entrada.

Más de una hora en el centro comercial

El equipo también ha seguido los movimientos de algunos trabajadores hasta un centro comercial situado a unos 300 metros de la Ciudad de la Justicia. Allí ha documentado a personas que realizaban compras durante su jornada.

El programa ha grabado a una funcionaria que permanece durante más de una hora en el establecimiento. Las imágenes han mostrado cómo compraba inicialmente una estufa y posteriormente realizaba una compra.

En el programa se puede observar cómo Barber se acerca a la trabajadora a la salida del centro comercial para preguntarle por su ausencia. En un primer momento, la mujer niega ser funcionaria de la Ciudad de la Justicia. "¿Es usted funcionaria de la Ciudad de la Justicia?", pregunta el periodista.

Una funcionaria de Justicia dedica su jornada laboral a ir de compras por un centro comercial 🎯 #EnElPuntoDeMira en @cuatro y @MedInfinityES 🔴 https://t.co/U7sxOrPBvn pic.twitter.com/CD5MjXALpI — En el punto de mira (@puntodemira_tv) September 14, 2026

Aunque al principio responde que no, el periodista insiste asegurando tener imágenes que demuestran sus movimientos durante la mañana. "Lo tengo todo grabado, señorita", le advierte. La mujer reacciona entonces con indignación: "Perdona, esto me parece muy fuerte".

La funcionaria asegura que estaba en su descanso

Ante las preguntas del periodista, la trabajadora comienza a justificar su presencia en el centro comercial alegando que se encontraba en su periodo de descanso. "He salido en mi almuerzo. Yo he ido a comprar a la farmacia, he vuelto a mi trabajo", explica. Sin embargo, las imágenes del programa habían recogido también la compra de una estufa, algo que la mujer niega inicialmente y que después termina reconociendo.

Durante el intercambio, la funcionaria muestra su nerviosismo y mezcla varias explicaciones sobre el motivo de su salida. "Me habéis vuelto a grabar con mi estufa, es cierto, y con esto", afirma mientras señalaba una bolsa de la compra.

Cuando Barber le pregunta por el tiempo que había permanecido fuera de su puesto, responde: "¿He salido a almorzar? No, es mi tiempo de trabajo... De almuerzo, perdona, ¡es que ya me estoy poniendo nerviosa!"

La conversación termina cuando la mujer decide llamar a la policía. "Resulta que aquí hay unas personas que me están aquí grabando, que me están aquí haciendo preguntas", explica durante la llamada.

Finalmente, rechaza acompañar al equipo del programa para continuar dando explicaciones. "No, no, yo no le voy a acompañar a ningún sitio", responde antes de marcharse.

El equipo sigue los movimientos

El reportaje continúa después observando la actividad en los alrededores de la Ciudad de la Justicia. Asimismo, las cámaras registran movimientos similares de otros trabajadores que abandonan el edificio durante la jornada.

El cambio del sistema de fichaje ha eliminado las imágenes de funcionarios entrando únicamente para registrar su presencia y volver a salir en sus vehículos, pero el programa sostiene que siguen produciéndose salidas durante el horario laboral.

Barber califica la situación observada durante el reportaje como "un cachondeo" después de comprobar que algunos trabajadores salían pocos minutos después de acceder al edificio y que otros permanecían durante más de una hora realizando compras en las inmediaciones.