Nuevo récord histórico en Hacienda. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria (AEAT), las arcas del Estado ingresaron la inédita cifra de 200.826 millones de euros en impuestos desde enero hasta julio de este año. Así, en los siete primeros meses de 2026, el departamento de Arcadi España recaudó 18.472 millones más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone una subida del 10,1%.

Exceptuando el año 2020 (por la pandemia del coronavirus), el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido anotándose récord tras récord en recaudación en cada ejercicio. Por tanto, un año más, la máquina recaudatoria de Hacienda sigue acelerando.

El IRPF, el 'rey' de la recaudación

Por figuras tributarias y en términos de caja, el gran protagonista de esta subida vuelve a ser la del IRPF. Hacienda ha ingresado por este tributo 101.043 millones de euros hasta julio, frente a los 91.236 millones del mismo periodo de 2025. Son 9.807 millones adicionales (un incremento del 10,7%) y más de la mitad del aumento total de la recaudación.

El informe de la propia AEAT explica esta subida por el aumento de las retenciones del trabajo (sobre todo por la subida de sueldo a los funcionarios) y de las pensiones "gracias tanto al mayor número de pensionistas como al incremento de la pensión media". Sin embargo, el mayor condicionante que observa Hacienda en la subida de la recaudación por IRPF está en "un nuevo crecimiento muy elevado de las ganancias patrimoniales" derivado de la venta de inmuebles a precios altos.

"Las ganancias patrimoniales tanto en 2024 como en 2025 crecieron por encima del 30%. Estas ganancias, en su mayor parte procedentes de la transmisión de inmuebles y, en menor medida, de la enajenación de acciones" explica el texto oficial. "A ello se une en la declaración de 2025 la subida en dos puntos de los tipos que gravan la base del ahorro para las bases superiores a los 300.000 euros, lo que acentuó aún más el crecimiento de la cuota positiva" añaden.

A pesar de que una de las razones que explican el festín sistemático del Gobierno con el IRPF está en que Hacienda se ha negado en redondo a deflactar la parte estatal de este tributo desde que comenzara la tormenta inflacionista en el año 2021, en el documento no lo han mencionado esta subida de impuestos por la puerta de atrás.

El IVA aporta otros 4.800 millones

El IVA tampoco se queda atrás y su recaudación también se ve beneficiada por la inflación. Hacienda ha recaudado 67.689 millones hasta julio por este impuesto, frente a los 62.907 millones del año anterior. Se trata de 4.782 millones más que en 2025 (un incremento del 7,6%). "Parte de este incremento se debe a la evolución de los precios" tiene que admitir Hacienda.

Y esto ocurre pese a las rebajas temporales del IVA del Gobierno aplicadas a determinados productos energéticos (combustibles, luz…). De hecho, la propia Agencia Tributaria calcula que los cambios normativos han supuesto hasta julio una pérdida para el fisco de 893 millones de euros de recaudación por IVA.

Recauda 10 veces más de lo que pierde con las rebajas

A esta cifra se le suman las rebajas temporales de otros impuestos especiales relacionados con energía y carburantes. Así, Hacienda calcula que ha dejado de ingresar 1.812 millones en los seis primeros meses del año por las rebajas de marzo. Eso sí, hay que tener en cuenta que ha recaudado en total por todos los impuestos 10 veces más que esa cifra (18.472 millones).

Otro importante foco de crecimiento de la recaudación está en el Impuesto sobre Sociedades. La recaudación acumulada alcanza los 8.792 millones, frente a los 5.006 millones del mismo periodo de 2025. El incremento es del 75,6% y se debe al "buen comportamiento de los beneficios y, con ellos, de los pagos fraccionados del primer trimestre" apuntan.

Pinchazo en los Impuestos Especiales

La única rúbrica que disminuye la recaudación es la de los Impuestos Especiales que acumulan una caída del 6,3%, hasta los 12.241 millones. El descenso se concentra especialmente en hidrocarburos y electricidad.

El impuesto sobre hidrocarburos aporta 6.654 millones, un 8,3% menos que un año antes. Sin las rebajas de tipos y determinadas devoluciones extraordinarias, la propia AEAT estima que habría aumentado un 2%. Más contundente es el desplome del Impuesto sobre la Electricidad, cuya recaudación cae un 25,6%, hasta 682 millones. Sin la rebaja del tipo, el impuesto habría aumentado un 7,4%.

También cae la recaudación de Alcohol y Bebidas Derivadas, un 3%, y la del Impuesto sobre la Cerveza, un 1,3%. En cambio, el tabaco resiste y aumenta un 0,8%, hasta 3.943 millones.