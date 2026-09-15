Hacienda recibe en dos días más de 400 solicitudes de ayudas directas de empresas y autónomos de Ceuta

El Ministerio de Hacienda de Arcadi Espada, a través de la Agencia Tributaria, ha recibido en apenas dos días más de 400 peticiones de empresas y autónomos de Ceuta para percibir las ayudas directas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias devastadoras en la economía de la ciudad española después de la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos.

El plazo para solicitar estas ayudas se abrió ayer mismo, 14 de septiembre, y en apenas día y medio, se han registrado 408 solicitudes, según ha explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Las empresas y autónomos de Ceuta podrán solicitar estas ayudas directas hasta el próximo 30 de noviembre a través de la página web de la Agencia Tributaria y está previsto que se abonen alrededor del 6 de octubre.

A principios de este mes, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a Ceuta, aportando unos 309 millones de euros en lo que queda de 2026 para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención a los ilegales, además de ayudar a empresas y trabajadores. Dentro de ese paquete, se dispusieron 80 millones de euros a ayudas directas y otros tipos de apoyo a empresas y trabajadores. En concreto, se incluía un fondo de ayudas directas de 36,6 millones de euros, gestionado por la Agencia Tributaria, con el que los autónomos podrán recibir 5.000 euros y las empresas, entre 10.000 y 150.000 euros en función de su facturación.

2.500 autónomos y 1.500 empresas

Según el Gobierno, esta iniciativa podría beneficiar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas. Las empresas solo tendrán que indicar un número de cuenta donde recibir las ayudas, que están exentas de tributación y son inembargables.

Además, para reforzar el acceso a financiación de las empresas y autónomos de Ceuta, el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado las condiciones de la línea de avales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa por importe de 50 millones de euros para respaldar la financiación de empresas y autónomos que desarrollen su actividad económica en la ciudad autónoma de Ceuta.

Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir al mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos derivados de la invasión, así como favorecer la recuperación y el relanzamiento de la actividad empresarial en la ciudad de Ceuta. Según ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una nota de prensa, la financiación avalada podrá destinarse tanto a cubrir necesidades de liquidez y capital circulante como a acometer nuevas inversiones. Estos avales gratuitos, que serán gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), se canalizarán a través de las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito supervisados por el Banco de España que se adhieran al programa y se articulará mediante dos modalidades.