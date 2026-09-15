Las ventas de sprays de pimienta aumentan un 500% en Ceuta: "Cuando no había, las mujeres llevaban cuchillos"

Más de 80.000 inmigrantes entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, desatando el caos en la ciudad autónoma. El 90% de los irregulares retornaron voluntariamente en los días posteriores, pero se calcula que unos 10.000 permanecen a día de hoy deambulando por sus calles, okupando sus espacios públicos y ocasionando problemas de seguridad ciudadana.

Esta situación ha llevado a muchos vecinos a comprar elementos de defensa personal, especialmente sprays de pimienta. Un repentino aumento de la demanda que pilló por sorpresa a las armerías y demás establecimientos especializados. "Era desorbitada", afirma en declaraciones a Libertad Digital el propietario de Deportes Mendoza, un establecimiento de referencia en el sector.

"Tuvimos hasta listas de espera", exclama el comerciante ceutí José Daniel Mendoza. "La gran mayoría de los distribuidores grandes estaban cerrados por vacaciones en agosto y hubo problemas de abastecimiento", explica, "pero desde que comenzó septiembre ya no hemos tenido problemas de stock prácticamente". Las cifras hablan por sí solas. Las ventas de los sprays de pimienta, asegura, "se han incrementado en un 500%".

Perfil del comprador

Él no ha visto nada igual en los más de 25 años que lleva su negocio abierto. "Los primeros que lo compraron fueron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo guardias civiles y militares que los adquirían para sus familiares. Y después los, digamos, ciudadanos normales", relata. "Era por el miedo que tenían", comenta.

"Cuando no había sprays, las mujeres andaban con cuchillos y cúteres en el bolsillo. Te lo puedo decir porque han entrado en mi tienda y me lo han contado ellas mismas", asegura. "A veces con un policía de paisano al lado", añade, "y le decíamos: 'Señora, un cuchillo no lo va a saber utilizar usted aunque lo lleve'".

"Lo que se aconseja es el spray de pimienta, sobre todo el modelo de gel", explica el experto en deportes al aire libre y elementos de defensa personal. "No te afecta a ti en nada y ayuda a la policía a identificar al agresor", añade. "En cuanto le quema, se toca y se mancha. Y tiene un alcance operativo de cuatro metros".

Entregas a domicilio

"La gente tenía miedo de salir a la calle, miedo de andar por Ceuta, miedo de circular y hacer su vida normal", afirma José Daniel. Tanto que "tuvimos que montar un servicio a domicilio para llevarle los productos a la gente a sus casas", asegura. Especialmente "mujeres y personas con discapacidad".

"La alarma social que se ha creado es por la inseguridad que vemos en las calles", señala el comerciante ceutí. "Y no es que no haya policía, es que la policía no tiene orden de actuación ninguna", exclama. Y eso que, incide, la mayoría de los que entraron en la avalancha se fueron en los días posteriores "gracias a que cerramos tres días los negocios".

Incremento de la seguridad privada

Según su testimonio, lo que ni él ni sus vecinos entienden es que los ilegales "sigan deambulando por Ceuta" hasta que se resuelva la situación. En su opinión, "lo normal sería que los tengan en un sitio vigilados y sin poder salir", sentencia. El escenario con el que lidian los ceutíes en su día a día es muy distinto: los ilegales se han adueñado de su ciudad. De sus playas, parques, plazas y aceras.

Esta situación ha provocado un significativo aumento en la contratación de la seguridad privada en Ceuta, particularmente en las zonas en las que se encuentran los asentamientos de los inmigrantes irregulares. Y, en consecuencia, ha habido un incremento en las ventas de productos de defensa personal relacionados con esta actividad, como las porras o los grilletes, y también los guantes y chalecos anticortes.