Locura por los viajes del Imserso: colas desde por la mañana frente a las agencias y un aluvión de reservas

El pasado lunes comenzó la comercialización de los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027, con 879.213 plazas distribuidas entre destinos de costa peninsular, costa insular y diferentes modalidades de escapada. Así, según explica el Imserso, la nueva temporada incorpora 7.447 plazas con una tarifa de 50 euros dirigidas a pensionistas con menores recursos.

De este modo, tal y como detalla el organismo, en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja los acreditados preferentes pueden reservar los viajes desde el pasado 14 de septiembre. Por su parte, los acreditados no preferentes pueden hacerlo desde este martes 15 de septiembre. Además, desde el día 16 podrán hacerlo estas mismas personas para más viajes que queden libres en su provincia.

Por su parte, los acreditados preferentes pueden reservar sus plazas desde el día 16 en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia, Ceuta, Balears, Canarias, Cantabria, Murcia y País Vasco. En cambio, en estas regiones los acreditados no preferentes podrán reservar sus viajes desde el día 17 de septiembre. Además, desde el viernes 18 lo podrán hacer estas mismas personas para más viajes que queden libres en su provincia.

Con todo, el Imserso también informa de que los viajes podrán contratarse a través de las páginas web de Turismo Social y Mundicolor, en función del tipo de destino, utilizando el DNI y la clave de acreditación. Además, también es posible realizar la reserva en las agencias de viajes autorizadas, donde será suficiente con presentar el DNI.

Así las cosas, del total de plazas disponibles, el 50,1% corresponde a destinos de costa peninsular, mientras que el 25,9% se concentra en la costa insular. De esta forma, el 24% restante corresponde a las distintas modalidades de turismo de escapada, donde se incluyen circuitos culturales, propuestas de turismo de naturaleza y viajes a capitales de provincia, además de desplazamientos a Ceuta, Melilla y determinados destinos europeos.

Sin embargo, el mayor problema reside en la escasa disponibilidad de plazas para los viajes del Imserso. Como hemos indicado, el programa cuenta este año con un total de 879.213 plazas. Ahora bien, para la temporada 2026-2027 hay más de 4,6 millones de personas acreditadas para participar en esta edición.

Así las cosas, un año más se han visto largas colas a las puertas de las agencias para reservar alguna de las plazas disponibles desde el primer día de comercialización de los viajes del Imserso. Al respecto, los medios gallegos han informado de las "mega colas" que se han formado frente a las agencias de viajes para reservar una plaza del Imserso.

🎫 Mega colas en las agencias de viajes en el segundo día de reserva de los viajes del Imserso 📹 Ángel Manso pic.twitter.com/DKOSAHxTo4 — La Voz de A Coruña (@vozcoruna) September 15, 2026

Una de estas ciudades es, concretamente, La Coruña, donde los jubilados hacen cola desde el primer día.

Colas kilométricas en las agencias de viajes de A Coruña para reservar viajes del Imserso: la campaña 2026/2027 ofrece 879.213 plazas en destinos de toda España con precios a partir de 50 euros pic.twitter.com/9XJl9XojLp — Enfoques.gal (@enfoquesgal) September 15, 2026

"Continúan las colas en las agencias de viajes de La Coruña en el segundo día del programa de Turismo del Imserso", detallan algunos usuarios en redes sociales, que aseguran que los destinos favoritos son las islas.

La misma imagen se ha producido en Andalucía, donde los jubilados también hacen cola en las agencias de viajes.

Los viajes del Imserso 26-27 ya están a la venta y nuestros mayores hacen cola para elegir destino ✈️🌴 Casi 880.000 plazas, viajes desde 130 euros y destinos tan demandados como Canarias, Mallorca, Valencia o el norte de España. Además, este año llega una novedad: quienes lo… pic.twitter.com/QqkweKzeJ2 — Andalucía Directo ❎ (@adirecto) September 14, 2026

Asimismo, en Madrid también se pueden ver colas a las puertas de las agencias de viajes. Al respecto, el periodista Rubén Arranz compartía este martes una imagen en redes sociales donde se puede apreciar una de estas colas en la madrileña calle de Francos Rodríguez.

Esta misma imagen ya la pudimos ver en año pasado en nuestro país. Según detallamos en Libre Mercado, entonces el aluvión fue tal que en algunas agencias se agotaron las plazas disponibles en unos 25 minutos.

Hoy es el día en que 'salen' los viajes del IMSERSO. Colas kilométricas desde primera hora junto a las agencias de viajes. pic.twitter.com/4IoVECTrDT — Rubén Arranz (@RubenArranz_) September 15, 2026

Así las cosas, preguntados por Libertad Digital, desde la oficina de Nautalia Viajes en Ferrol (Galicia) confirman que este año se han encontrado de nuevo con un aluvión de solicitudes. Concretamente, consultados acerca de cuántas plazas se han agotado y cuántas quedan disponibles, aseguran que "ya no queda casi nada". Además, en relación con los destinos concretos disponibles, explican que "los destinos que primero se agotan son Málaga, el sur en general y las islas".

Por su parte, desde una oficina de La Coruña de esta misma franquicia explican que, en su caso, el destino más demandado y que ya se ha agostado es Canarias. Además, aseguran que este año echan en falta los viajes a Benidorm, puesto que no ha sido incluido en la actual campaña. De este modo, confirman a Libertad Digital que en la ciudad se pueden encontrar colas desde por la mañana a las puertas de las agencias.