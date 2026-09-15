Multado en EEUU tras incautarle casi nueve kilos de carne del Mercadona sin declarar

Un ciudadano estadounidense ha sido sancionado con 500 dólares —unos 433 euros— después de no declarar cerca de nueve kilos de productos cárnicos a su llegada a Estados Unidos, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

El hombre llegó al Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma y fue sometido a una inspección. Los agentes encontraron casi nueve kilos en total, 8,44 kilos de carne de cerdo y 0,40 kilos de salchicha de venado, que no había declarado. Fuet, sobrasada, chorizo dulce, chorizo oreado, compango, chorizo de jabalí, son algunos de los productos incautados.

El viajero formaba parte de Global Entry, el programa destinado a viajeros preaprobados y considerados de bajo riesgo que permite agilizar los trámites de entrada en Estados Unidos. Para solicitar una tarjeta Global Entry, se debe completar y enviar una solicitud en línea a través del Sistema del Programa de Viajero de Confianza.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, esta era la segunda infracción cometida por el ciudadano. Como consecuencia, las autoridades revocaron su participación en el programa. Los productos fueron incautados y el hombre recibió una multa de 500 dólares.

Recently, a U.S. citizen who was a Global Entry participant was stopped at Seattle-Tacoma Int'l Airport after failing to declare 18.6 lbs of pork and 0.88 lbs of deer sausage. Second violation—Global Entry revoked. Concealed items were seized and a $500 penalty issued.… pic.twitter.com/rlBKwn7WMJ — Executive Asst. Commissioner Diane J. Sabatino (@OFOEAC) September 13, 2026

Control de productos agrícolas

La CBP recuerda que sus agentes hacen cumplir las normas de cuarentena establecidas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Estas medidas tienen como objetivo prevenir la entrada en el país de plagas y enfermedades vegetales y animales que puedan afectar a la industria agrícola estadounidense.

Las autoridades federales advierten además de que intentar introducir productos agrícolas prohibidos puede provocar retrasos durante los controles y dar lugar a sanciones económicas.

Según la información publicada por las autoridades estadounidenses, las multas por intentar introducir productos agrícolas prohibidos pueden situarse entre 300 y 1.000 dólares —alrededor de 260 y 866 euros.