Nuevo golpe a las familias: la inflación alcanza su nivel más alto en tres años y se desboca hasta el 4,3% en agosto

La inflación vuelve a repuntar, y lo hace al mayor ritmo en tres años. En realidad, en los últimos años los precios no han dejado de crecer en ningún momento. Pero ahora se incrementa de nuevo el ritmo de crecimiento, lo cual amenaza directamente al bolsillo de los ciudadanos, puesto que supone una disminución del poder adquisitivo de las familias.

Así las cosas, de acuerdo con los datos del INE, el IPC elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles. Estas cifras confirman los datos avanzados por el organismo estadístico a finales del mes pasado.

En este sentido, en términos mensuales el IPC subió un 0,7%, cuatro décimas más que en julio y su mayor avance mensual desde el pasado mes de marzo. No obstante, resulta especialmente llamativo que, atendiendo sólo a los meses de agosto, la subida de este mes es la más elevada en un mes de agosto desde el año 1992.

De hecho, con el dato de agosto, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos y se sitúa por encima del 4% por primera vez desde abril de 2023. Al respecto, el INE explica que, concretamente, los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de los precios en agosto, frente al descenso que experimentaron en igual mes de 2025. Esto ha provocado que el grupo de transporte haya elevado en agosto su tasa anual más de tres puntos, hasta el 9,5%, la más alta en cuatro años.

INE

En este contexto, el INE señala también la influencia de los alimentos y bebidas no alcohólicas en el índice general de precios, que crecieron un 2,3% en el mes de agosto, siete décimas más que en el mes anterior. De hecho, esta tasa del 2,3% es la más alta desde el pasado mes de abril y es consecuencia, sobre todo, del encarecimiento en el último año de los huevos (12,5%), la carne de vacuno (9,4%) y el pescado fresco y congelado (7,8%).

Con todo, cabe destacar que, en el último año, lo que más subió de precio fueron los combustibles líquidos (46,4%), las bayas frescas (35,7%), el gasóleo (30,3%), joyería y relojes pulsera (24%), y la recogida de basuras (22,7%). En cambio, las mayores bajadas se registraron en el transporte aéreo nacional (16,4%), el transporte aéreo internacional (15,3%), el transporte ferroviario (9,3%), periódicos (5,9%) y paquetes turísticos.

Por su parte, la inflación subyacente —sin alimentos no elaborados ni productos energéticos— disminuyó una décima en agosto, hasta el 2,9%, situándose 1,4 puntos por debajo del índice general.