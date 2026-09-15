Nuevo sablazo de Puente: el Gobierno sube las tarifas de Aena

El Gobierno asestará un nuevo sablazo a las compañías aéreas desde el próximo año tras aprobar este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, que fija en el 0,33% el incremento medio anual de las tarifas aeroportuarias de AENA durante el próximo quinquenio. De este modo, según el Ejecutivo, la subida equivale a unos tres céntimos de euro por pasajero y año.

Lo cierto es que esta cifra se sitúa por debajo del incremento del 3,82% que había planteado inicialmente AENA. De hecho, también difiere de la recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que proponía una reducción media anual del 0,59%. Por este motivo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido tras el Consejo de Ministros que las tarifas resultantes son "muy competitivas" y que el incremento es "muy contenido".

En cualquier caso, cabe destacar que la evolución de las tarifas se ha calculado a partir de varios parámetros. El primero es la previsión de tráfico para los próximos cinco años. Al respecto, el Gobierno estima un crecimiento medio anual del 1,8% en el número de pasajeros de la red de AENA. A ello se suma, además, el volumen de inversiones necesario para adaptar la capacidad aeroportuaria a la demanda prevista.

Por otra parte, el documento también recoge la previsión de inversiones para este período. Así, AENA prevé movilizar concretamente 13.000 millones de euros en inversiones durante el periodo 2027-2031. De esta cantidad, 9.900 millones corresponden a inversión regulada, es decir, aquella que se financia exclusivamente mediante las tarifas aeroportuarias. Los 3.100 millones restantes procederán de los ingresos obtenidos por AENA a través de otras actividades, según ha detallado el ministro.

Precisamente, para determinar la evolución de las tarifas también se tienen en cuenta los gastos necesarios para prestar los servicios aeroportuarios y los costes de financiación que puedan ser necesarios para mantener la liquidez suficiente para afrontar las inversiones previstas. En consecuencia, la combinación de estos factores da como resultado el incremento medio del 0,33% aprobado por el Gobierno.

Con todo, el ministro de Transportes también ha querido destacar el peso del transporte aéreo en la economía española. Según los datos aportados por el Gobierno, los aeropuertos representan aproximadamente el 6% del PIB de España y el sector da empleo a unas 600.000 personas. Del mismo modo, Puente también ha señalado que alrededor del 80% de los turistas que llegan a España lo hacen a través de los aeropuertos.