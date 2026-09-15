Prohibido plantar más viñedos: el Gobierno rechaza casi la mitad de las solicitudes de los agricultores

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dejado fuera 681 de las 1.584 hectáreas pedidas para ampliar viña de vinificación en 2026. El cupo cerrado queda en 903 hectáreas, el 57% de lo reclamado y apenas una décima parte del techo comunitario del 1%. Los datos proceden del informe Resultado procedimiento concesión autorizaciones nuevas plantaciones de Viñedo, elaborado por la Subdirección General de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura de julio de este año. El documento cifra en 1.290 hectáreas la extensión admisible tras el tope de cinco hectáreas por titular y confirma que el límite se agotó al aplicar el baremo de puntos.

Las regulaciones que impiden la plantación de viñedos

Bruselas obliga a abrir cada año autorizaciones equivalentes al 1% de la superficie plantada el 31 de julio anterior, aunque permite un porcentaje menor si se motiva. Agricultura solo permitió el 0,1%, 903 hectáreas, mediante la citada resolución de diciembre de 2025. El Real Decreto 1338/2018 y los reglamentos delegado y de ejecución 2018/273 y 2018/274 trasladan ese mecanismo de salvaguardia. La justificación oficial evoca el riesgo de sobreoferta y el de devaluar el prestigio de ciertas denominaciones.

En las denominaciones de origen protegidas (DOP) supraautonómicas el departamento aceptó las recomendaciones de los consejos reguladores. Rioja quedó restringida en 0,1 hectáreas pese a 5,3 admisibles; Cava, en 0,1 de cupo y cero otorgadas. Ribera del Duero también se cerró en 0,1; Rueda, en 1; Txakoli de Bizkaia, en 7; y Txakoli de Getaria, en 30. País Vasco y Castilla y León respaldaron esos límites.

El baremo no ordena por rentabilidad, dimensión viable o salida comercial. Prima el perfil: 'joven nuevo viticultor' (1 punto), 'joven con buen comportamiento previo' (0,5) y explotación pequeña (2) o mediana (3). El máximo combinado es 3,5. Los umbrales de tamaño varían por autonomía, en Castilla-La Mancha, pequeña de 0,5 a 7 hectáreas y mediana de más de 7 a 18, a partir del Censo Agrario 2020 y los registros vitícolas. Siete tramos absorben el ranking: del grupo 1 (57 hectáreas al 100%) al grupo 7 (651 admisibles, 269 asignadas, el 41%).

El artículo 9 del real decreto impone además un máximo de cinco hectáreas por solicitante. Ese corte recortó 1.584 pedidas a 1.290 admisibles. Quien supera el umbral o presenta en varias autonomías debe priorizar parcelas. En 2026 no se relajó el tope ni se fijó otro distinto dentro de las DOP limitadas. Quedan fuera titulares con tierra y voluntad de plantar cuando el cupo y la puntuación se agotan.

La justificación del Gobierno

El Reglamento europeo solo admite recortar el 1% si hay un riesgo «claramente demostrado» de sobreoferta o de perder prestigio una denominación. Esa es la casilla que rellena el sector. El consumo mundial de vino lleva caída desde 2017 y en 2024 se situó en 214 millones de hectolitros, el nivel más bajo en tres décadas, según el plan estratégico de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) actualizado con la consultora KPMG. En España, la interprofesional del sector ha pasado de hablar de crecer en litros a hablar de crecer en valor. El presidente, Fernando Ezquerro, lo resumió así: "El reto no es vender más, es vender mejor".

Esa hoja de ruta, ampliada hasta 2028, no pide más hectáreas. Pide lo contrario: detener la pérdida de viñedo y estabilizarlo en torno a 911.000 hectáreas, equilibrar oferta y demanda, y sostener el consumo interior cerca de 11 millones de hectolitros. Abrir el 1% (unas 9.000 hectáreas) chocaría con ese diagnóstico: más planta hoy es más uva dentro de tres o cuatro años, cuando esas cepas entran en producción, encima de autorizaciones ya concedidas y aún no ejercidas. El real decreto obliga al Ministerio a tener en cuenta precisamente ese retraso: lo que se autoriza ahora no se bebe hasta casi la legislatura siguiente.

Entre las funciones estatutarias de OIVE figura «promover la adopción de medidas para regular la oferta». El cupo del 0,1% es esa herramienta a escala nacional. Llevan usándola varios ejercicios seguidos: 928 hectáreas en 2024, 914 en 2025 y 903 en 2026, bajando cada año porque disminuye el número de hectáreas plantadas.

Galicia y Extremadura, el mayor porcentaje de descartes

Castilla-La Mancha concentró la demanda: 537 solicitudes, 495 autorizadas y 42 rechazadas (7,8%). En el otro extremo, entre los territorios que sí pidieron con cierta entidad, Galicia registró la tasa relativa más alta: 11 de 38 expedientes fuera (28,9%). Extremadura le sigue: 13 de 47 (27,7%).

Andalucía dejó fuera 6 de 29 (20,7%) y Cataluña, 15 de 88 (17,0%). El resto de autonomías se movió en tasas de un dígito o no presentó peticiones. Cantabria y Navarra no enviaron ninguna. Asturias, La Rioja y Madrid cubrieron las suyas al completo.

En el conjunto del Estado hubo 889 solicitudes y 789 favorables: 100 expedientes sin autorización, el 11,2%. El recorte de trámites es menor que el de terreno porque el filtro actúa sobre la extensión y el ranking, no solo sobre el número de peticiones.

Castilla-La Mancha pierde 505 hectáreas y La Rioja se queda en una

El mapa de la superficie no asignada lo encabeza Castilla-La Mancha: pidió 1.158 hectáreas y recibió 653, con 505 fuera (43,6% de lo reclamado). A distancia, Cataluña dejó 42 hectáreas sin cubrir (38,5%) y Extremadura, 36 (48,6% de lo que había pedido).

La proporción más severa no está en el gran viñedo. La Rioja solicitó 7 hectáreas y obtuvo 1: el 85,7% denegado. Baleares se quedó en la mitad (16 de 32). Madrid y Asturias, con 6 y 2 hectáreas pedidas, cobraron el 100%.

El cupo nacional queda así: 903 hectáreas otorgadas frente a 1.290 admisibles y 1.584 pedidas. Fuera de las denominaciones con techo propio se colocaron 900. Rioja y Ribera del Duero, 0,1 cada una; Rueda, 0,7; Txakoli de Bizkaia, 2; Txakoli de Getaria, 0,5; Cava, ninguna.

El ejemplo concreto de las denominaciones de origen

En Castilla-La Mancha una misma parcela puede entrar en más de una denominación. El informe no suma esos epígrafes para no contar dos veces el mismo suelo.

Dentro de ese recuento, La Mancha pidió 838 hectáreas, quedó en 681,5 admisibles y recibió 451: 387 sin cubrir. Almansa pasó de 131 a 71,4. Uclés, de 90,8 a 43,1. Manchuela, de 122 a 95,9. Valdepeñas reclamó 39,5 y obtuvo 22. Jumilla, 19,4 y 10,5. Ribera del Júcar pidió 7,3 y se quedó en 0,5. Méntrida, de 5,3 a 2,5.

La comunidad se lleva 653 de las 903 hectáreas del cupo nacional: el 72%. Ese peso del reparto de 2026 es distinto del tamaño del viñedo ya plantado. Según la Esyrce 2025, Castilla-La Mancha sigue siendo el primer territorio vitícola del país, con 422.391 hectáreas de uva de vinificación.