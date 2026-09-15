Récord histórico de pluriempleo: el número de personas que tiene más de un trabajo se dispara en España

Con la amenaza inflacionaria presente desde hace años, la productividad estancada y los salarios reales en retroceso, el poder adquisitivo de los españoles es cada vez menor. Esto se traduce directamente en un empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Como consecuencia de esta situación, en España cada vez más gente necesita compaginar más de un trabajo para poder llegar a fin de mes y hacer frente a sus gastos. El problema, no obstante, es que el número de pluriempleados no deja de crecer y alcanza cifras de récord cada trimestre.

Así las cosas, la última edición de la EPA muestra que en el segundo trimestre del año 651.200 personas compaginaban más de un trabajo en nuestro país. De este modo, España alcanzaba, una vez más, la mayor cifra de la serie. En este sentido, según los datos ofrecidos por el INE, en un año se han sumado 70.000 nuevos pluriempleados, con un incremento del 12% con respecto al mismo período del año anterior.

Del mismo modo, el INE detalla que, de este total, 328.700 fueron hombres y 322.600 fueron mujeres. Así las cosas, aunque las mujeres sean menos en términos absolutos, lo cierto es que su peso relativo en el pluriempleo es mayor. Por otra parte, por sectores, los servicios copan la mayoría de los casos, con 522.600 ocupados, el 80% del total.

Lo cierto es que el último dato registrado supone un incremento del número de trabajadores que cuentan con un empleo secundario con respecto al trimestre anterior. Concretamente, en el primer trimestre del año los pluriempleados alcanzaron la cifra de las 611.600 personas, por lo que este fenómeno ha crecido un 6,5% en tan sólo tres meses.

INE

Con todo, cabe destacar cómo se ha producido en los últimos años un crecimiento exponencial del pluriempleo, un fenómeno que se ha disparado sobre todo tras la pandemia. De este modo, podemos considerar cómo desde el año 2018, cuando en el segundo trimestre el número de pluriempleados fue de 447.200 personas, este fenómeno ha crecido en un 45,6%.

Si ampliamos este margen temporal y realizamos la comparativa con los datos de hace diez años, podemos comprobar que en la última década el pluriempleo ha crecido un 50,7%, dado que en el segundo trimestre de 2016 se registraron 432.000 personas en esta situación. Asimismo, en las últimas dos décadas el incremento ha sido del 24,6%, dado que en el segundo trimestre de 2006 eran 522.600 las personas pluriempleadas.