La verdad económica no da votos

En política económica española, la verdad suele presentarse como una enfermedad de difícil tratamiento. Las promesas, en cambio, gozan de una salud excelente. Se reproducen durante las campañas, sobreviven a los Presupuestos y terminan convertidas en una subvención, una comisión o una oficina encargada de estudiar por qué las anteriores no funcionaron.

El problema es que toda promesa tiene una factura. Puede pagarse con impuestos, deuda, inflación o crecimiento perdido, pero siempre se paga. La contabilidad pública no elimina la escasez: procura que el ciudadano no la vea hasta después de las elecciones. El PSOE ha contribuido decisivamente a convertir esta ficción en método de gobierno. Durante años ha presentado el gasto como solución, la regulación como protección y la deuda como solidaridad intergeneracional. El resultado es una política económica que trata a los ciudadanos como menores de edad: el Estado promete cuidar de todo, decide por todos y envía la factura a alguien que todavía no ha nacido. Cada intervención se anuncia como excepcional.

En España, sin embargo, una medida deja de ser provisional exactamente cuando encuentra una partida presupuestaria. El impuesto extraordinario se vuelve ordinario, la ayuda temporal se transforma en derecho adquirido y la emergencia se instala cómodamente en la Administración, con plaza fija y complemento específico. No se trata de negar la existencia de problemas sociales ni de ignorar que el Estado debe atender determinadas necesidades. Se trata de preguntar qué puede hacer realmente, cuánto cuesta y qué consecuencias tiene cada decisión. La economía no mejora porque una rueda de prensa utilice la palabra "progresista", ni porque una ley incluya "justicia social" cada tres artículos. La factura de la deuda se envía a alguien que todavía no ha nacido. La de la inflación, en cambio, llega hoy: aparece como un recargo silencioso en cada compra y pesa especialmente sobre los más pobres, que no pueden protegerse comprando activos, renegociando sus ingresos o trasladando sus costes a otros. Mientras unos discuten si la inflación es transitoria, estructural o importada, muchas familias descubren que el mismo carro de la compra exige más dinero.

El error fundamental consiste en creer que el Gobierno posee la información necesaria para organizar la vida económica de millones de personas. No la posee. Ningún ministerio sabe qué vivienda necesita cada familia, qué inversión resulta rentable, qué empresa debe crecer o qué actividad merece sobrevivir. Los precios, la competencia y la propiedad privada coordinan millones de decisiones dispersas con una eficacia que ningún comité puede replicar, por mucho que disponga de asesores, siglas y una cuenta oficial en redes sociales. Cuando el poder político manipula los precios, subsidia actividades inviables o protege empresas por razones electorales, no elimina los problemas: falsifica las señales que permiten descubrirlos. El resultado suele ser más caro, menos productivo y políticamente intocable.

La economía española ha acumulado regulaciones, ayudas y excepciones como quien guarda cables viejos: nadie sabe para qué sirven, pero todos temen tirar alguno. El PP ha sido débil para atajar esta deriva. Ha diagnosticado algunos males, pero demasiadas veces ha administrado la prudencia como si fuera una política económica. Habla de bajar impuestos, reducir burocracia y mejorar la eficiencia, pero se detiene ante la pregunta decisiva: qué gasto se elimina, qué privilegio se suprime y qué grupo de interés acepta que el presupuesto no es un árbol de dinero.

El PP ha querido parecer responsable sin pagar el precio político de la responsabilidad. Ha llevado una calculadora a la discusión pública, pero la ha guardado al primer grito. Y así ha dejado a la izquierda el monopolio de la compasión y a sus adversarios el de la indignación, mientras la economía paga la factura de ambas cosas. En ese espacio aparece Vox. La pregunta es inevitable: ¿se atreverá a decir la verdad? ¿Anunciará una política de ortodoxia económica, con reducción real del gasto, rebajas fiscales financiadas, reforma de la Administración y respeto estricto a la propiedad y a la seguridad jurídica? No lo parece, al menos por ahora. Vox tiene una oportunidad evidente: explicar que defender la soberanía nacional no consiste en subvencionar cualquier actividad con bandera española, que proteger al trabajador no exige proteger cada empleo improductivo y que combatir la burocracia resulta incompatible con crear nuevas estructuras para cada agravio nacional.

La ortodoxia comienza cuando termina el catálogo de deseos. Bajar impuestos exige recortar gasto. Reducir deuda exige gastar menos de lo que se ingresa. Aumentar salarios de forma sostenible exige mayor productividad. Proteger a los ciudadanos requiere decirles, en ocasiones, que el Estado no puede garantizar todos los resultados ni resolver cada frustración mediante un decreto. No promete que todos ganarán sin que nadie pierda: esa es una fantasía cortoplacista que confunde el reparto de una riqueza limitada con la creación de prosperidad. Pero a largo plazo, unas cuentas sostenibles, precios menos distorsionados, más inversión y mayor productividad son mejores para todos, aunque el ajuste inicial obligue a renunciar a privilegios y expectativas. Es posible que este mensaje no entusiasme. No ofrece cheques, enemigos diarios ni soluciones de veinticuatro horas. No convierte cada dificultad en una conspiración. Precisamente por eso sería una novedad. El populismo económico promete beneficios visibles y oculta costes dispersos. El PSOE lo practica desde la ingeniería social y el gasto expansivo. El PP lo ha combatido con demasiada timidez. Vox corre el riesgo de practicarlo desde la identidad y el proteccionismo. Cambiar el envoltorio no cambia la naturaleza.