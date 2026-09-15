Una agricultora desmonta el mito sobre el campo: "Te encanta el pueblo en verano"

Uno de los elementos que simbolizan el desarrollo del capitalismo y, sobre todo, del comercio a lo largo de la historia son las ciudades: grandes urbes que durante miles de años han servido como un motor de atracción para la actividad económica. La razón fundamental radica en que, tradicionalmente, estos centros de encuentro para los comerciantes facilitaban el intercambio de bienes y servicios.

Fue con la Revolución Industrial cuando las ciudades experimentaron una mayor transformación y comenzaron a incorporar fábricas y centros industriales, lo cual las alejó todavía más —y definitivamente— del ámbito rural. Así, en paralelo se comenzó a generar una idea romántica e idílica del campo, que era presentado como una Arcadia en la que impera la armonía.

Este es el motivo que ha llevado a la influencer rural Paula Nuévalos a desmitificar la visión que se tiene del sector rural en distintos vídeos. De hecho, la joven de 28 años, natural de la localidad valenciana de Utiel, es una agricultora que difunde en redes sociales contenido relacionado con su labor agraria.

"Llega el verano y, con ello, la gente de ciudad que viene a los pueblos", publicó en un vídeo en redes sociales. En este sentido, con la intención de destacar la equivocada concepción de quienes visitan los pueblos únicamente en vacaciones, aseguraba que "me hace mucha gracia, porque a la gente le encanta el pueblo".

Al respecto, la influencer aseguraba que "a ti no te encanta el pueblo, a ti te encanta el pueblo en verano, que es cuando está la piscina abierta, cuando vas al bar, cuando te tomas ahí tus vacaciones". Del mismo modo, dirigiéndose a estas mismas personas, incidía en que "lo que te gusta es estar de vacaciones en un sitio tranquilo, pero no te gusta el pueblo".

Con todo, la agricultora insistía en que "no te gusta aburrirte en invierno, que no haya actividades sociales, que no haya tanta gente". Así las cosas, la influencer argumentaba que los visitantes veraniegos de los pueblos confundían la vida en estos lugares con "socializar con la gente de la ciudad que también viene al pueblo en verano".

Y es que, ciertamente, la verdadera vida en los pueblos es muy distinta a lo que los turistas o veraneantes pueden apreciar durante sus vacaciones. Lo cierto es que existe una gran diferencia entre las actividades que se pueden hacer allí en verano y la vida cotidiana durante el invierno. Además, cabe destacar que la actividad económica y empresarial, y por tanto también la laboral, es muy distinta en los pueblos —además de que existen menos oportunidades profesionales en estos lugares—.

Esta es la razón por la que, históricamente, se han producido distintos fenómenos de éxodo desde los pueblos hacia las ciudades. A pesar de la propaganda marxista, el propio éxodo rural que se produjo durante la Revolución Industrial se explica por la falta de oportunidades en el campo y el surgimiento de una nueva clase social: el proletariado.