Una reportera de Canal Red acusa a Mercadona de aplicar un "apartheid racial" en Ceuta

La reportera de Canal Red, Alejandra Martínez Velasco, lleva numerosos días en Ceuta denunciando a la "derecha racista" que "deshumaniza" y llama "invasores" a las decenas de miles de inmigrantes que han invadido la ciudad.

"Fachas", "derecha fascistizada", "nazis"… no hay más que scrollear en la cuenta de X de esta trabajadora del canal de Pablo Iglesias para comprobar que no le interesa en absoluto el sufrimiento que los ceutíes llevan acumulado desde finales del mes de julio.

"Apartheid racial"

Ahora, la última preocupación en Ceuta de esta "bisexual, feminista. Jurista y Politóloga. Especialista en Género, Migraciones y Derechos Humanos" es Mercadona. Martínez ha cargado contra el dispositivo militar desplegado en la ciudad y atribuye a la empresa de Juan Roig la aplicación de una "política de apartheid racial" en sus tiendas.

"Mercadona sigue implementando un régimen apartheid racial en Ceuta protegido con recursos públicos. Con el Ejército" asegura. "En esa cola", señala la reportera, "hay personas con perfilamiento racial a las que se les deja entrar de dos en dos mientras las personas blancas pueden entrar sin ningún tipo de problema".

👉 En Ceuta, el Ejército implementa una política de apartheid racial por orden del Mercadona de Juan Roig Lo cuenta @alemvelasco_ pic.twitter.com/eBuKUGNUca — Canal Red (@CanalRed_TV) September 14, 2026

El drama de los comercios en Ceuta

La acusación de Canal Red ignora por completo el drama de los propios comerciantes ceutíes, que desde que se produjera la invasión se han visto obligados a cerrar sus negocios o a cambiar por completo el funcionamiento de sus tiendas ante el riesgo de asaltos por parte de algunos miembros de la multitud de inmigrantes ilegales que ocupa la ciudad.

Uno de los casos que ha publicado Libre Mercado es el de Eroski, donde esta compañía tiene que funcionar a puerta cerrada y dejando entrar a los clientes en grupos muy reducidos debido a la tensión existente en el exterior.

El responsable de esta cadena de supermercados en Ceuta explicó a este periódico que ha tenido hasta que incorporar trabajadores adicionales para acompañar a señoras mayores hasta sus domicilios con la compra por miedo a que fueran víctimas de robos. Gracias al Ejército puede seguir prestando servicio.

Las críticas a Alejandra Martínez por el uso del término "apartheid" no se han hecho esperar, pero ella, lejos de rectificar se ha referido a ellos como "lamebotas".

A ver si los lamebotas que están ladrando nosequé de la propiedad privada me pueden explicar por qué coño tiene el Ejército que hacer de segurata de una PROPIEDAD PRIVADA con mis impuestos. PD: No vais a heredar la empresa.

PD2: El Rey de Marruecos es proveedor de Mercadona. https://t.co/FZbysERdxz — alemvelasco_ (@alemvelasco_) September 15, 2026

Tanto los clientes como los trabajadores de los comercios en Ceuta están sometidos a una gran presión tras el asalto a la ciudad. Llama la atención que Martínez no se haya percatado de que el perfil que verdaderamente no puede ir a comprar a una tienda sin ir acompañada es el de las mujeres, como denuncian los propios vecinos de la ciudad y corroboran los comerciantes.