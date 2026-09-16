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Argyronisos, la isla privada en el Egeo que sale a la venta

Esta isla privada abarca 24 hectáreas y está situada en el norte del mar Egeo. Cuenta con colinas suavemente onduladas, idílicas calas privadas y antiguos olivares. Posee una villa de dos plantas, un helipuerto y una pequeña capilla ortodoxa griega de 30 metros cuadrados. El precio, por el momento, sigue siendo una incógnita. Está puesta a la venta por la inmobiliaria Engel & Völkers.

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Vista aérea de Argyronisos al atardecer: el sol se pone detrás de las montañas de Eubea y el faro blanco brilla en el extremo de la isla, sobre un mar en calma.

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La isla en la hora azul, con sus dos penínsulas cubiertas de vegetación mediterránea y el faro histórico como único edificio visible desde el aire.

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Atardecer intenso sobre Argyronisos: el cielo en tonos naranja y púrpura ilumina el contorno irregular de la isla y la pequeña capilla o faro en su punta.

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Costa norte de la isla: agua turquesa, un pequeño islote rocoso, un sendero de tierra entre olivos y cipreses, y un barco fondeado cerca de la orilla.

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Vista cenital de una cala privada con tres sombrillas hexagonales blancas, un pequeño embarcadero de piedra y agua cristalina sobre el fondo rocoso.

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El faro de Argyronisos al atardecer, con la estela de un barco cruzando el estrecho y el sol reflejado en el mar.

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Primer plano del faro blanco de 1899, rodeado de vegetación, con las montañas de Eubea al fondo y un pájaro sobrevolando.

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Casa blanca de techo rojo encajada entre olivos y cipreses, justo encima de las rocas y el agua transparente.

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Helipuerto de la isla, marcado con una "H" blanca, junto a un porche de techo rojo y vistas al golfo de Pteleos.

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Embarcadero de piedra con una hamaca colgada sobre el agua, en una de las calas más tranquilas de Argyronisos.

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Comedor exterior bajo un toldo: mesa larga con camino de mesa azul, sillas blancas y las casas tradicionales de paredes blancas y contraventanas azules al fondo.

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Interior de una de las villas: salón luminoso de techos altos, ventanas y puertas azules, sofás grises y un espejo solar de madera.

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El mismo salón desde otro ángulo, con chimenea de obra, librería empotrada y un mapa de la isla colgado en la pared.

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Mesa de comedor al aire libre bajo un toldo de lona, con vistas al mar entre pinos y olivos.

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Comedor exterior bajo un toldo blanco: mesa larga con mantel de rayas azules, sillas de forja y el jardín mediterráneo al fondo.

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Porche cubierto con techo de madera y arcos que se abren al jardín y al mar: mesa larga de madera con cuencos de fruta fresca y una lámpara de conchas colgante.

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Zona de descanso bajo velas de lona entre pinos: tumbonas de hierro blanco con cojines de rayas azules, hamacas al fondo y un camino de grava.

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Fogata circular de piedra al anochecer, rodeada de bancos rústicos de madera y con vistas al mar entre pinos y olivos.

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Terraza y porche de columnas blancas al atardecer, con la fogata encendida a un lado y el camino de grava iluminado hacia el mar.

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Vista aérea de una casa blanca de techo rojo encajada entre olivos, justo encima de las rocas y el agua turquesa.

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