Argyronisos, la isla privada en el Egeo que sale a la venta
Esta isla privada abarca 24 hectáreas y está situada en el norte del mar Egeo. Cuenta con colinas suavemente onduladas, idílicas calas privadas y antiguos olivares. Posee una villa de dos plantas, un helipuerto y una pequeña capilla ortodoxa griega de 30 metros cuadrados. El precio, por el momento, sigue siendo una incógnita. Está puesta a la venta por la inmobiliaria Engel & Völkers.
Vista aérea de Argyronisos al atardecer: el sol se pone detrás de las montañas de Eubea y el faro blanco brilla en el extremo de la isla, sobre un mar en calma.
La isla en la hora azul, con sus dos penínsulas cubiertas de vegetación mediterránea y el faro histórico como único edificio visible desde el aire.
Atardecer intenso sobre Argyronisos: el cielo en tonos naranja y púrpura ilumina el contorno irregular de la isla y la pequeña capilla o faro en su punta.
Costa norte de la isla: agua turquesa, un pequeño islote rocoso, un sendero de tierra entre olivos y cipreses, y un barco fondeado cerca de la orilla.
Vista cenital de una cala privada con tres sombrillas hexagonales blancas, un pequeño embarcadero de piedra y agua cristalina sobre el fondo rocoso.
El faro de Argyronisos al atardecer, con la estela de un barco cruzando el estrecho y el sol reflejado en el mar.
Primer plano del faro blanco de 1899, rodeado de vegetación, con las montañas de Eubea al fondo y un pájaro sobrevolando.
Casa blanca de techo rojo encajada entre olivos y cipreses, justo encima de las rocas y el agua transparente.
Helipuerto de la isla, marcado con una "H" blanca, junto a un porche de techo rojo y vistas al golfo de Pteleos.
Embarcadero de piedra con una hamaca colgada sobre el agua, en una de las calas más tranquilas de Argyronisos.
Comedor exterior bajo un toldo: mesa larga con camino de mesa azul, sillas blancas y las casas tradicionales de paredes blancas y contraventanas azules al fondo.
Interior de una de las villas: salón luminoso de techos altos, ventanas y puertas azules, sofás grises y un espejo solar de madera.
El mismo salón desde otro ángulo, con chimenea de obra, librería empotrada y un mapa de la isla colgado en la pared.
Mesa de comedor al aire libre bajo un toldo de lona, con vistas al mar entre pinos y olivos.
Comedor exterior bajo un toldo blanco: mesa larga con mantel de rayas azules, sillas de forja y el jardín mediterráneo al fondo.
Porche cubierto con techo de madera y arcos que se abren al jardín y al mar: mesa larga de madera con cuencos de fruta fresca y una lámpara de conchas colgante.
Zona de descanso bajo velas de lona entre pinos: tumbonas de hierro blanco con cojines de rayas azules, hamacas al fondo y un camino de grava.
Fogata circular de piedra al anochecer, rodeada de bancos rústicos de madera y con vistas al mar entre pinos y olivos.
Terraza y porche de columnas blancas al atardecer, con la fogata encendida a un lado y el camino de grava iluminado hacia el mar.
Vista aérea de una casa blanca de techo rojo encajada entre olivos, justo encima de las rocas y el agua turquesa.