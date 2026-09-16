Canarias llevará la lógica de las subvenciones a su máxima expresión con el desarrollo y la implantación del nuevo Plan Renove de Electrodomésticos 2025-2026. Concretamente, el Gobierno de Canarias destinará 2 millones de euros a este plan, una iniciativa que permitirá a los hogares de todas las islas recibir ayudas para sustituir aparatos antiguos por otros de mayor eficiencia energética. De esa cantidad, 1,6 millones se dedicarán directamente a financiar los bonos, con cuantías de entre 70 y 450 euros según el electrodoméstico y la situación de la persona beneficiaria.

En este sentido, el programa contempla dos modalidades de ayuda. Así, las personas consumidoras podrán obtener hasta 250 euros por electrodoméstico, mientras que quienes acrediten una situación de vulnerabilidad podrán acceder a descuentos de hasta 450 euros.

Lo cierto es que las ayudas dependerán del aparato que se sustituya y de su eficiencia energética. De este modo, el plan incluye frigoríficos combi, lavavajillas, secadoras, lavadoras y placas de inducción. En cualquier caso, cada persona podrá renovar hasta cinco electrodomésticos durante el periodo de vigencia de la iniciativa.

Como podemos comprobar a continuación, este plan incluye ayudas para adquirir frigoríficos combi de eficiencia A, B y C. También se incluyen lavavajillas de eficiencia A y B, además de secadoras de eficiencia A y B. En este sentido, también se incluyen lavadoras de eficiencia A y cualquier placa de inducción.

Plan Renove Canarias

Así las cosas, para acceder a las cuantías reforzadas será necesario acreditar la situación de vulnerabilidad durante el registro. Al respecto, cabe destacar que el Gobierno de Canarias establece como documentación válida un certificado de vulnerabilidad, una factura que acredite que la persona es beneficiaria del bono social eléctrico, con una antigüedad máxima de tres meses, o una resolución de concesión del Ingreso Mínimo Vital con esa misma antigüedad máxima.

1,6 millones para los bonos

Como hemos indicado, de los dos millones de euros de inversión pública previstos para el programa, 1,6 millones se destinarán directamente a los bonos. Así, la dotación inicial se divide a partes iguales entre las dos provincias: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

En Santa Cruz de Tenerife, Tenerife dispondrá inicialmente de 712.800 euros, La Palma contará con 62.400 euros, La Gomera con 16.800 euros y El Hierro con 8.000 euros. En la provincia de Las Palmas, Gran Canaria tendrá una dotación inicial de 600.000 euros, mientras que Lanzarote dispondrá de 112.000 euros y Fuerteventura de 88.000 euros.

Con todo, la campaña está prevista hasta el 15 de diciembre de 2026, aunque su continuidad estará condicionada a que queden fondos disponibles. Además, durante su desarrollo se hará un seguimiento del número de solicitudes y de los bonos canjeados para controlar la evolución del presupuesto.