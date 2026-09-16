Condenan a una mujer a devolver 162.000 euros cobrados en ayudas durante once años

Una mujer de origen marroquí con nacionalidad de Países Bajos tendrá que devolver 162.324,21 euros de asistencia social (bijstand), una prestación de último recurso comparable al Ingreso Mínimo Vital en el país. La mujer cobró esta ayuda durante casi once años sin declarar una cuenta bancaria en Marruecos abierta en julio de 2013 ni aclarar la compra y la titularidad económica de un piso en Nador (Marruecos). El tribunal concluye que incumplió el deber de informar y que, por esa opacidad, no puede establecerse si tenía derecho a la prestación. La sentencia se puede leer aquí.

Todo empieza en diciembre de 2013, cuando esta mujer comienza a cobrar la prestación como madre soltera. El bijstand es una ayuda de último recurso: sólo se percibe si no hay ingresos ni patrimonio suficientes. Para entonces ya tenía abierta, desde julio de ese año, una cuenta en Marruecos.

Ocultó una cuenta bancaria en Marruecos

Años después reconoce esa cuenta y dice que servía para la contratación de un seguro funerario con el que repatriar su cuerpo o el de sus hijos si morían fuera de Marruecos. El tribunal no entra a discutir esa intención, lo que le imputa es no haber declarado dicha cuenta.

En 2017, según un atestado de la policía de Nador y declaraciones del vendedor (y según una denuncia que ella misma habría presentado allí), compra un piso en esa ciudad. El tribunal da por plausible que lo pagó de su bolsillo, aunque el inmueble no figura a su nombre: primero aparece a nombre de su hermana y después a nombre de su hija. El Ayuntamiento lo considera un acuerdo simulado para ocultar que ella era la propietaria económica, mientras que ella lo niega todo.

Ya en mayo del 2024 al Ayuntamiento de Den Bosch recibe un chivatazo de que la mujer de origen marroquí trabaja en negro, que tiene una casa en Marruecos y que tiene pareja, aunque estos hechos no se confirman. En vista de esto, Weener XL, el servicio municipal de empleo e ingresos, pone en marcha una investigación social.

No notificó la compra de un piso en Marruecos

El Ayuntamiento recibe un aviso de que ella habría realizado dos pagos de 37.000 y 30.000 euros por el piso en Marruecos y de que ingresaría unos 2.000 euros al mes limpiando de manera informal. Esas cifras salen del denunciante; el tribunal no las da por acreditadas. Lo que sí da por plausible es que no declaró la cuenta marroquí ni aclaró la titularidad económica del apartamento en Nador.

Unos meses después le suspenden el derecho a la prestación con efecto desde el 2 de diciembre de 2024. El motivo: no entrega toda la documentación y no coopera para aclarar ingresos y patrimonio. El pago ya estaba bloqueado desde el 1 de octubre. En enero de 2025 el informe de Weener XL concluye que hay indicios serios de un piso en Nador sin declarar y de una cuenta oculta. El Ayuntamiento le retira la ayuda desde el 2 de diciembre de 2024 y anuncia que revisará también los años anteriores.

A mediados de 2025, el 14 de julio, el tribunal determina que la situación financiera es tan opaca desde 2013 que no se puede saber si tuvo derecho a la prestación. Le retira la ayuda de casi once años y le reclama 162.324,21 euros (lo cobrado hasta el 30 de septiembre de 2024). Ella recurre en vía administrativa y luego ante el tribunal. El 24 de julio de 2026, el tribunal de primera instancia desestima el recurso y confirma la reclamación.