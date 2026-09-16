¿Cuánto me puedo desgravar en el IRPF por la vuelta al cole en Castilla-La Mancha?

Con la vuelta al cole, las familias afrontan cada septiembre un importante desembolso en libros de texto, actividades educativas, idiomas y cuidado de los hijos. Parte de estos gastos pueden desgravarse a través de las deducciones autonómicas.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha elaborado un informe en el que recoge las deducciones aplicables en el IRPF por los gastos relacionados con la vuelta al cole en las Comunidades Autónomas de Régimen Común. En el caso de Castilla-La Mancha, existen beneficios fiscales para determinados gastos educativos y para el cuidado de los hijos.

Hasta 300 euros por hijo

En Castilla-La Mancha, las familias pueden aplicar una deducción del 100% de los gastos destinados a la adquisición de libros de texto para las enseñanzas obligatorias, según recoge el documento elaborado por Aedaf.

Además, la comunidad contempla una deducción del 15% de determinados gastos educativos. En concreto, se aplica a las cantidades destinadas a la enseñanza extraescolar de idiomas, las clases de refuerzo o apoyo y el acceso a nuevas tecnologías. En este último caso, se incluyen los gastos correspondientes a la cuota de alta y al primer mes de Internet.

La cuantía máxima que pueden alcanzar estas deducciones depende de la situación del contribuyente. Los límites por hijo varían en función de la renta y de la condición de familia numerosa, pudiendo alcanzar hasta 300 euros por hijo en las declaraciones conjuntas.

Castilla-La Mancha también contempla una deducción relacionada con el cuidado de los menores de tres años en guarderías. En este caso, las familias pueden deducirse el 30% de los gastos de custodia, con un límite máximo de 500 euros anuales por cada hijo.

De este modo, algunos de los principales gastos que las familias castellanomanchegas afrontan con el inicio del curso pueden tener un impacto posterior en el IRPF. La cuantía que finalmente pueda aplicarse cada contribuyente dependerá del tipo de gasto, de sus circunstancias y de los límites previstos para cada deducción.