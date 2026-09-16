A las quejas y advertencias sobre los planes del Gobierno de instalar un nuevo campamento de inmigrantes en el Puerto de Ceuta se suma un nuevo documento firmado por, entre otras, dos empresas energéticas en el que se advierte del riesgo que tiene el plan para esta infraestructura crítica y en concreto para la central que abastece de energía a la ciudad y que tiene los depósitos de combustible en el puerto.

Según informa El Economista y ha podido confirmar Libre Mercado, el jefe de División de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Ramón Lladó, envió una carta el pasado 4 de septiembre al director de la Autoridad Portuaria sobre las posibles implicaciones y riesgos del campamento firmada también por Ignacio Sabugal, al frente de la central de Endesa en Ceuta, y Juan Antonio Molina, director de Petrolífera Dúcar.

En la misiva, señalan que el realojo masivo de inmigrantes en el puerto conllevará una "mayor complejidad en la gestión de evacuaciones de emergencia, un incremento de las necesidades de control de accesos y vigilancia perimetral, el riesgo de interferencia con los procedimientos de seguridad, operaciones y protección física de la instalación y el aumento de la presión sobre las capacidades de respuesta ante incidentes".

"La concentración de población vulnerable o de elevada densidad en las inmediaciones de una instalación energética exige una valoración particularmente restrictiva cuando existen ubicaciones alternativas disponibles", apuntaban en alusión a los tanques de combustible del puerto, con capacidad de almacenamiento de hasta 42.000 toneladas.

Tras el escrito, el director de la Autoridad Portuaria, Adolfo Orozco, avisó en un informe de que no se habían contemplado "en ningún caso los riesgos derivados" del traslado de los inmigrantes, insistiendo en que "la ocupación aumentaría considerablemente el riesgo de sabotaje sobre dichas instalaciones, con riesgo para el abastecimiento de la central eléctrica que suministra a toda la ciudad".

La central eléctrica, propiedad de Endesa y con una potencia de 100 MW, tiene diez grupos generadores: una turbina de gas y otros nueve motores diésel. El diario destaca que se almacenan en los tanques del puerto el fuelóleo y gasóleo que necesita. Mientras, Petrolífera Dúcar dispone de tres tanques de almacenamiento con una capacidad de 36.000 metros cúbicos de productos petrolíferos.