El sector de la posventa en España afronta un déficit estructural de mano de obra que amenaza la continuidad operativa de las instalaciones de reparación. Los talleres mecánicos españoles tienen actualmente alrededor de 20.000 puestos de trabajo sin cubrir por la escasez de profesionales cualificados, según Euromaster y el grupo educativo Northius.

Esta situación de vacantes masivas corre el riesgo de agravarse durante los próximos años a consecuencia directa del envejecimiento progresivo de las plantillas y las crecientes dificultades para garantizar el relevo generacional en las empresas.

Alianza para formación

Para intentar revertir este escenario de parálisis en la contratación, la red de talleres Euromaster y Northius —matriz de firmas como CEAC y Campus Training— quieren impulsar la incorporación de nuevos trabajadores al sector.

La falta de personal cualificado coincide en el tiempo con el proceso de transición tecnológica que atraviesa el automóvil. La irrupción y expansión en el parque circulante de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables ha modificado de forma sustancial los procedimientos habituales de mantenimiento. Esta evolución del mercado genera una necesidad acuciante de técnicos capacitados en nuevas tecnologías, situando a las empresas ante la exigencia de atraer a jóvenes candidatos a la par que reciclan las competencias de sus empleados en activo.

Formación técnica sin requisito de FP previa

El plan lectivo diseñado por ambas entidades busca eliminar los obstáculos de entrada a la actividad laboral. La propuesta formativa va dirigida tanto a jóvenes recién titulados como a profesionales procedentes de otras industrias que persiguen una reconversión profesional. El programa estructura un aprendizaje flexible con una elevada carga de contenidos impartidos en modalidad online, lo que permite completar la materia en un periodo máximo de dos años, si bien la mayoría de los estudiantes concluye la enseñanza en menos de doce meses.

La matriculación no exige contar previamente con un título de Formación Profesional de grado medio ni superior. El itinerario académico exige un mínimo de 350 horas de formación teórica —que se ven complementadas con módulos técnicos específicos diseñados por Euromaster— y se remata con 300 horas de prácticas presenciales en talleres. Esta fase práctica permite al alumnado tomar contacto con la dinámica diaria del mantenimiento y las reparaciones sobre vehículos reales.

Bolsa de trabajo y proyección laboral

La estancia práctica de los estudiantes se llevará a cabo en las instalaciones integradas en la red Euromaster. Una vez completada la capacitación, los alumnos accederán a una bolsa de trabajo que integra ofertas de empleo disponibles tanto en la propia red de talleres como en terceras compañías pertenecientes al sector de la posventa, orientadas de forma prioritaria al segmento de los vehículos ligeros. El plan incluye igualmente el diseño de una carrera profesional para consolidar la trayectoria de los trabajadores dentro del sector.

El director general de Euromaster, Boanerges Neto, ha calificado la carencia de personal cualificado como un problema "estructural" en el mercado español. El directivo ha advertido de que esta escasez de profesionales puede bloquear el recambio generacional en un momento de plena transformación de la movilidad, por lo que ha defendido la urgencia de articular vías formativas eficaces que aseguren la viabilidad del negocio y el servicio a los conductores.