La escritora y presentadora británica Leyla Kazim ha generado un intenso debate en redes después de revelar el resultado de una prueba que llevó a cabo en su propio puesto de trabajo, según su testimonio. "No trabajé durante un año y nadie se dio cuenta". Tras casi diez años desempeñando labores corporativas en una empresa de software en Londres, Kazim empezó a sospechar que sus funciones carecían de impacto real, por lo que decidió dejar de realizarlas por completo para comprobar si alguien notaba su inactividad.

El arte de cumplir con 15 minutos semanales

Para poner a prueba su hipótesis, la comunicadora comenzó a ignorar sus tareas cotidianas: "Dejé de hacer cualquier trabajo", según explicó en el ensayo publicado en su perfil de Substack.

El método que expone en el ensayo consistía en destinar apenas un cuarto de hora, justo media hora antes de la reunión semanal con su jefe, a redactar una página de notas y enviar un par de correos electrónicos. Durante la sesión, utilizaba un tono convincente y frases como "Estoy haciendo grandes progresos... los inversores están de acuerdo", a lo que su superior invariablemente respondía: "Suena genial. Continúa". El resto de la jornada lo pasaba frente a una enorme hoja de cálculo abierta en su pantalla, que sus compañeros asumían que era de trabajo, pero que en realidad utilizaba para planificar de forma minuciosa sus propios viajes, itinerarios y asuntos personales.

Alérgica al trabajo

El experimento, comenta, se prolongó durante un año y al parecer, no finalizó porque la descubrieran, sino porque ella misma asegura que decidió dimitir. "Mi teoría había sido probada: mi trabajo era una farsa. Lo que significaba que una gran parte de mi vida también lo era", señaló Kazim. A partir de esta vivencia, concluyó que "el trabajo moderno es un juego, una representación teatral", en lo que predomina una sola regla: "Una vez que entiendes que la apariencia de esfuerzo percibido importa más que el resultado real, todo cambia". Kazim ha dejado claro en todo momento su rechazo al trabajo.

A lo que se pregunta: "¿Y por qué querrías jugar a este juego en primer lugar?", ella se responde diciendo que, "porque ganar significa dedicar más tiempo a las cosas que realmente te hacen sentir vivo". Kazim sostiene que, ante un empleo falto de sentido, la postura más lógica es cumplir de forma rápida las obligaciones fijadas por contrato y utilizar el tiempo restante en proyectos personales: "No es engañoso que te paguen por no trabajar en sus cosas. Estás ayudando a que el sistema funcione".

Para concluir, precisa que esta táctica solo es viable para perfiles de oficina con horas muertas por rellenar. "Un trabajo de mierda con margen para vaguear es una cosa. Un trabajo de mierda que te roba la vida y la salud es insostenible", advierte, recomendando diseñar una estrategia de salida inmediata para estos últimos casos.

No obstante, cabe recalcar que en el ensayo no dice el nombre de la empresa y nadie se ha pronunciado acerca de este "experimento", ni sus compañeros, amigos o alguien cercano a la excorporativa, por lo que no podemos corroborar que sea un experimento llevado a cabo en la vida real.