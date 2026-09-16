La productora de Évole ha facturado 6,6 millones a RTVE desde que gobierna Sánchez

Producciones del Barrio S.L., compañía audiovisual dirigida por Jordi Évole y Ramón Lara, acumula contratos con Radiotelevisión Española por 6.658.209 euros desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Los importes figuran en el portal de transparencia de la Corporación y en la resolución que reconoció dos encargos iniciales.

La empresa, radicada en Esplugues de Llobregat, aparece vinculada a cinco títulos: Proyecto Arkano, Megamix Brutal, Al cielo con ella, Tot això eren camps y ¿Quién quiere matar a Cristina Kirchner?. El de mayor volumen es Al cielo con ella, espacio presentado por la presunta cómica Henar Álvarez, que lleva tres temporadas, arrancó en RTVE Play a finales de 2024 y pasó después a La 2 y La 1, y concentra el 75,62% de lo facturado.

Cinco encargos y su coste

Proyecto Arkano se emitió en La 1 durante 2019. El rapero Arkano conversó con seis adolescentes sobre machismo, acoso escolar, sexo, estupefacientes, redes y culto a la imagen, cada capítulo cerraba con un taller de rap ante los progenitores. Según la ficha de RTVE Play, el espacio pretendía acercar padres e hijos. El presupuesto fue de 762.683 euros.

Megamix Brutal, miniserie de tres capítulos estrenada en RTVE Play el 25 de junio de 2024 y narrada por Fernandisco, reconstruye el imperio discográfico Max Music —Max Mix, Caribe Mix, Máquina Total— y el intento de homicidio que Miguel Degà encargó contra su socio Ricardo Campoy. Costó 258.884 euros.

Al cielo con ella nació en la plataforma digital y saltó después a La 2 y La 1. Álvarez conduce un late night de humor progubernamental centrado en voces femeninas. Los documentos fijan 602.818 euros en 2024, 1.719.925 en 2025 y 2.712.405 comprometidos hasta agosto de 2026.

Tot això eren camps, conducido por Judit Martín en La 2Cat, el canal en catalán que los golpistas de Puigdemont consiguieron para apoyar la Ley de RTVE, mezcla presunto humor progre y retrato social de polígonos, mercadillos y camping del extrarradio catalán. Figuró con 541.494 euros en 2025.

¿Quién quiere matar a Cristina Kirchner? documenta el atentado fallido del 1 de septiembre de 2022 contra la entonces vicepresidenta argentina. El importe publicado es de 60.000 euros.

Trabajos fuera de RTVE

La sociedad nace en septiembre de 2015, cuando Évole y Ramón Lara se desligan de El Terrat y asumen Salvados en La Sexta. Hasta el estreno de Proyecto Arkano en La 1, en marzo de 2019, el grueso sale de Atresmedia: el espacio de reportajes, Malas compañías con Cristina Pardo, Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur y las entregas de Nos importa en Antena 3 (Hasta los 100 y más allá y Familias reales). En 2016 firman el largometraje Astral, sobre la ruta inmigratoria del Mediterráneo.

El mismo ejercicio del primer encargo estatal conviven dos piezas externas: Mr. Trump, disculpe las molestias (Telemundo) y Matchday: Inside FC Barcelona (Rakuten TV). Después, sin abandonar La Sexta, Lo de Évole desde 2020, Encuentros inesperados, Pajares & CIA en Atresplayer y el true crime Anatomía de… con Mamen Mendizábal, colocan documentales en plataformas. Movistar+ estrena La Liga de los Hombres Extraordinarios y Macarena, para Disney+: Amén y Francisco responde. Para Netflix: No me llame Ternera, el documental sobre el etarra, para HBO Max: La maldición del Windsor, Publio, El secuestro sin fin y ¿Yo fui mujer florero? En cine llegan Eso que tú me das, la última conversación con Pau Donés, Hágase tu voluntad y Sidosa, con Eduardo Casanova.

Subvenciones

Además de esos contratos, el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones registra nueve ayudas a Producciones del Barrio, CIF B66609868. Hasta 2019 no figura ninguna. El 27 de junio de 2020 el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) otorgó 3.500 euros para consultorías a empresas culturales. El 10 de septiembre de 2021 el Ministerio de Cultura, con Miquel Iceta al frente, concedió 68.715,84 euros. Ese mismo ejercicio el ICEC añadió 22.646,50 euros el 16 de diciembre y 25.000 el 31 de diciembre. Ya en el periodo cubierto por el extracto oficial, el instituto autonómico libró 36.000 euros el 31 de diciembre de 2022 y 25.000 el 11 de diciembre de 2023 para el desarrollo de proyectos audiovisuales; el 27 de septiembre de 2024 sumó 2.797,68 euros para internacionalizar la comercialización de su catálogo y el 21 de noviembre de 2025 otorgó otros 45.000 euros, otra vez para impulsar desarrollos. Red.es, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, adjudicó 18.000 euros el 28 de febrero de 2025 a fin de contratar asesoramiento en digitalización de pymes.

La suma de las nueve partidas arroja 246.660,02 euros. Siete salen de la Generalidad catalana (159.944,18 euros, el 64,8 %) y dos del Gobierno (86.715,84 euros: Cultura y Red.es).

Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, a la productora de Évole no se le ha adjudicado ninguna licitación en ningún otro organismo del Estado.

Con estos datos en la mano se puede afirmar que Producciones del Barrio no empezó a recibir dinero público hasta la llegada del PSOE al Gobierno.