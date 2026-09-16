Miedo entre los conductores con la gasolina alcanzando los 2 euros: "Menuda vergüenza"

El precio del barril de Brent prosigue su escalada por encima de los 100 dólares debido, en gran medida, a que aún persiste la guerra en Irán y su consecuente bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde pasa en torno al 20% del petróleo que se consume a nivel mundial. Esto provoca que el diésel y la gasolina de los consumidores españoles (y del resto del mundo) no paren de crecer y ya estén rozando los dos euros por litro, tanto en el caso de la gasolina (1,92 euros por litro) como en el del diésel (1,90 euros por litro).

Las ayudas del Gobierno, cuyos descuentos empezaron en septiembre, no parecen estar surtiendo mucho efecto, ya que tanto el precio del diésel como el de la gasolina ya están en niveles superiores a los que se observaban justo antes de la entrada en vigor del aumento del descuento para el diésel, que pasó de una bonificación de 10 céntimos a 20 céntimos, mientras que el descuento de la gasolina cayó de 10 céntimos a 5 céntimos.

Los precios ya están más altos que antes del descuento

El precio del diésel justo antes de que entrara en vigor el descuento de septiembre era de 1,86 euros por litro, mientras que en la actualidad está en 1,90 euros por litro. Con la gasolina, la situación es aún más grave, ya que ha pasado de 1,74 euros por litro a 1,92 euros por litro en apenas unas semanas, según esta web especializada en carburantes.

Como era de esperar, esto ha causado indignación entre los conductores españoles, cuyas quejas y protestas podemos encontrar por redes sociales como X.

El litro de gasolina 95 está a 2,019 euros en Repsol. El #IPC del 4,3% en agosto se va a disparar más en Septiembre

Nuestros ahorros valen menos y la cesta de la compra es más cara. Que Pedro Sánchez siga teniendo 100 diput. en las encuestas con #Ceuta al pairo es incomprensible https://t.co/fmfqZTzLQq pic.twitter.com/woXDm9RugC — Carlos F (@carlosAtMad) September 15, 2026

"El litro de gasolina 95 está a 2,019 euros en Repsol. El IPC del 4,3% en agosto se va a disparar más en septiembre. Nuestros ahorros valen menos y la cesta de la compra es más cara. Que Pedro Sánchez siga teniendo 100 diputados en las encuestas con Ceuta al pairo es incomprensible". Vemos cómo este usuario muestra, además, un tique de compra en el que la gasolina le ha costado 2,019 euros por litro, por encima de la media actual.

Este otro conductor enseña un vídeo en el que se puede ver un panel de Repsol con los precios de los carburantes, donde el diésel más barato está a 1,99 euros por litro y la gasolina más barata ya supera los dos euros por litro.

⛽️ Diésel a más de 2 € el litro, y las ayudas no parecen ser suficientes.

🚗 Para quienes necesitan el coche para ir a trabajar, cada depósito supone un golpe más al bolsillo.

🛒 Y si sube el combustible, sube también el coste de transportar alimentos y mercancías... pic.twitter.com/SUy2lIvjWK — 𝓐𝓻𝓹𝓮𝓭𝓲𝓸 (@ArpedioM) September 13, 2026

"El diésel está casi a dos euros y la gasolina ya pasa de los dos euros. Las ayudas del Estado parecen completamente insuficientes y, mientras tanto, llenar el depósito cuesta cada vez más. Esto genera que la cesta de la compra suba mucho más, y que la luz, el gas y las mercancías, que todo se dispare de precio, mientras nuestros sueldos no. Y seguimos, y no pasa nada", expresa este conductor.

Por último, vemos cómo este usuario muestra un tique de compra en el que, a pesar de que se trata de una gasolinera low cost y de que tiene descuento de socio, el precio de la gasolina normal está a 1,78 euros por litro.

70 pavos echar gasolina... y ni siquiera llenar el tanque. Lo que antes me costaba 55, despues 65 ahora 70... menuda vergüenza y eso que estoy en una "barata" que la resolución si no me equivoco esta a 2 ya pic.twitter.com/Uxjb0f9183 — Alejandro (@AxelGaming0021) September 16, 2026

"70 pavos echar gasolina... y ni siquiera llenar el tanque. Lo que antes me costaba 55 euros, después 65 euros ahora es 70 euros... menuda vergüenza y eso que estoy en una 'barata' que la resolución si no me equivoco está a 2 euros ya", se quejaba este consumidor.

Así pues, vemos que los sucesivos incrementos en el precio de los carburantes están afectando cada vez más al bolsillo de los españoles y que las medidas del Ejecutivo no parecen estar teniendo ningún efecto positivo para paliar las consecuencias de esta crisis.