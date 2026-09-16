Hace unos meses nos hacíamos eco de un vídeo de una tiktoker colombiana en España en el que esta presumía de recibir un bono de Cáritas para hacer la compra en el supermercado. Dicho vídeo se convirtió en el más visto de su perfil y se hizo viral en redes sociales como X.

Pues bien, durante los últimos días se ha hecho viral otro vídeo similar en el que otra inmigrante proveniente de Colombia hace un "unboxing" (presentación) de la compra que ha realizado a través de Cáritas. Aunque el vídeo se publicó en diciembre de 2024, ha sido en los últimos días cuando ha alcanzado aún más repercusión y ya supera los 1,6 millones de visualizaciones en TikTok.

Este es el vídeo, de la influencer Ana María.

"Un 'unboxing' de Cáritas, vamos a destapar hoy qué me han dado en el Cáritas. Todos los martes, yo voy por mercado, bueno no todos, cuando en realidad necesito. En el día de hoy me dieron tres paquetes de galleta María, nos dieron alubias, estoy aprendiéndolo a preparar, es muy rico la verdad, tomate frito, atún como un extra, porque este no entra en la canasta que nos dan", comienza explicando la tiktoker.

"También harina de trigo, lentejas, azúcar, aceite, un extra también del día de hoy nos dieron mermelada de melocotón, a veces nos dan galletas para los niños, dulcecitos, cuatro litros de leche, la verdad todo depende de la disponibilidad que tengan en bodega y la cantidad de gente que vaya el día. Entonces hoy había bastante gente, hoy me dieron sólo cuatro cajas [envases], normalmente me dan seis o cinco cajas, pero igual no está mal", prosigue con la presentación.

Una cesta con todo tipo de productos

"Fideos para la sopa y para el arroz, arrocito, este arroz sólo pido uno porque no es que nos guste mucho ese arroz, Colacao, garbanzos y pañales. Me dieron pañales para el bebé y ya está, bueno la verdad es que nadie tiene la obligación de darle a uno nada, así que todo lo que nos den allí es la verdad muy bien valorada. Agradecemos mucho esa ayuda y si tú en estos momentos necesitas una ayuda de mercado acércate a un Cáritas, inscríbete y vas a poder recibir eso, en cada Cáritas las reglas son diferentes. En el que yo estoy, cada martes, puedo ir por mercado, pero tengo un límite de tres meses de pedir cosas", termina explicando la influencer colombiana.

Como se puede ver, la joven explica todos los productos que ha podido conseguir gratis con un bono de Cáritas y anima a otras personas a inscribirse también en dicha organización social si lo necesitan.

Lo más llamativo de este vídeo no es el "unboxing" en sí mismo, ya que es común ver a muchos otros usuarios de redes sociales (incluso a muchos famosos) mostrando los objetos que han comprado, como aparatos electrónicos o libros. Lo que es menos común y más raro de ver es que alguien haga una presentación de los productos que ha conseguido gratuitamente por medio de Cáritas, aunque en su caso vemos como agradece la ayuda recibida.

Sea como sea, lo que vemos en los últimos meses es que este tipo de vídeos es cada vez más común y que se trata de un contenido que genera un gran impacto en el número de visualizaciones, siendo este el mayor interés para la gran mayoría de los tiktokers.