Piden en España la creación de una red de supermercados públicos con "cocinas comunitarias"

En este medio hemos contado en varias ocasiones que el alcalde de Nueva York, el socialista y musulmán Zohran Mamdani, tiene como una de sus medidas estrella la creación de cinco supermercados públicos en la Gran Manzana. Una medida que no es novedosa, pero que cada cierto tiempo vuelve a ser demandada por una parte de la población, a pesar de los malos resultados de experiencias anteriores.

Como suele suceder con otras tantas modas, la idea de crear supermercados públicos vuelve a sonar con fuerza en España después de que la ONG Justicia Alimentaria haya pedido una ley estatal para crear una red pública de supermercados. La iniciativa ya cuenta con el apoyo de más de 50 entidades sociales, un apoyo con el que espera llevar un manifiesto al Congreso para impulsar dicha ley, tal y como se ha explicado en el programa "Solidarios" de Cataluña Radio.

En palabras de Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, la iniciativa del alcalde de Nueva York no es nueva porque "siempre han existido infraestructuras públicas alimentarias, mercados municipales y economatos en varios países del mundo". Añadió que "no es algo rompedor, simplemente recoge la desazón actual".

¿Una red de supermercados públicos en España?

Para el director de esta ONG estos supermercados deben instalarse "donde se sabe que hay un déficit alimentario muy importante, donde la gente no tiene acceso. Es de sentido común que la administración se haga cargo de garantizar un derecho tan importante como es el de la alimentación porque se ha entrado en una era de precios muy altos, donde sólo ganan las grandes empresas agroalimentarias y distribuidoras".

Entre las más de 50 organizaciones que se han sumado a este manifiesto, nos encontramos con entidades como Greenpeace o Ecologistas en Acción, tal y como se puede comprobar en su página web. En dicho manifiesto leemos que "millones de personas en España no pueden acceder de forma regular a una alimentación saludable porque no pueden pagarla. Mientras el precio de los alimentos básicos aumenta por encima del coste de la vida, las familias sustituyen frutas, verduras, pescado, aceite de oliva o carne por productos más baratos y de peor calidad nutricional".

Supermercados públicos con "cocinas comunitarias"

"La alimentación como un bien común y servicio público: Del mismo modo que el Estado garantiza hospitales o escuelas para asegurar derechos fundamentales, debe proveer una infraestructura pública que garantice el acceso universal a alimentos frescos, saludables y asequibles. La alimentación no puede quedar exclusivamente en manos de un oligopolio de grandes cadenas cuyo único fin es el beneficio financiero. La prioridad debe ser garantizar alimentos sanos a precios justos. Además, estos espacios deberían priorizar la compra local, la producción de proximidad, el apoyo a la agricultura campesina y, progresivamente, los productos ecológicos", podemos leer más adelante.

Por si no fuera ya suficientemente llamativo este documento, podemos leer que "estos supermercados públicos podrían incorporar cocinas comunitarias vinculadas a la compra pública alimentaria, escuelas, guarderías, residencias o comedores sociales. Cocinas capaces de elaborar comida saludable para equipamientos públicos mientras generan empleo digno y arraigo territorial".

Es decir, ya no se trata sólo de la creación de supermercados públicos, sino también de la puesta en marcha de cocinas comunitarias que proveyeran comida a escuelas, guarderías, residencias o comedores sociales.

Así pues, vemos que las ideas del alcalde de Nueva York sobre los supermercados públicos cada vez tienen un mayor eco en nuestro país, hasta el punto de que esta iniciativa podría llegar al Congreso, todo ello a pesar de la experiencia negativa que ya han tenido los supermercados públicos en España.