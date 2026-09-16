Revés judicial para Trump en su intento de revivir la "hermosa" energía del carbón

Un tribunal estadounidense ha dictaminado que una orden del Gobierno de Donald Trump para mantener en marcha la central de carbón J. H. Campbell, en Michigan, es ilegal. Según el tribunal, el Gobierno estadounidense excedió su autoridad al ordenar que la planta, de 64 años, se mantuviera en marcha más allá de su fecha prevista de cierre. En su día, el Ejecutivo alegó que era necesaria para garantizar el suministro eléctrico en la región. Varias organizaciones ecologistas, así como los estados de Michigan, Illinois y Minnesota, acudieron a la justicia para intentar paralizar la orden.

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia considera por unanimidad que no había una emergencia real que justificara la orden y resalta el impacto de paralizar el plan de cierre, "larga y cuidadosamente trabajado".

El fallo supone un revés para la anunciada estrategia de la Administración Trump de resucitar el sector del carbón con un ambicioso plan que incluye desde el reimpulso de la minería a la paralización del cierre de múltiples centrales térmicas como la de Michigan pese a su impacto económico, e incluso la orden de que el carbón se convierta en una fuente de energía esencial para el Ejército.

Según el documento que el Gobierno presentó hace unos meses con empresarios del sector, el "hermoso y limpio carbón" juega un "papel crítico" en la estabilidad de la red eléctrica y constituye un pilar para generar una energía firme y fiable frente a las "intermitentes" renovables que, señaló, pueden hacer vulnerables frente a posibles apagones instalaciones críticas como las militares.

Los mismos argumentos ha esgrimido el Gobierno para evitar el cierre de diversas centrales de carbón, que siguen proporcionando entre el 15 y el 20 por ciento de la electricidad estadounidense. Frente a los planes de cierre por motivos económicos, el Ejecutivo ha recurrido a las órdenes de emergencia para mantener en marcha plantas que puedan proporcionar "energía firme" frente a "eventos extremos".