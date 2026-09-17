Anthropic elige Madrid para abrir su nueva oficina bajo la dirección de Cristina Pitarch

La compañía tecnológica estadounidense Anthropic, responsable del desarrollo del avanzado modelo de lenguaje e inteligencia artificial Claude, ha anunciado la apertura de una nueva sede en España, concretamente en la capital. Esta inauguración supone un paso más en su estrategia de expansión internacional, convirtiendo a las instalaciones madrileñas en su séptimo centro de operaciones dentro de las fronteras del continente europeo, tras establecerse previamente en ciudades de gran relevancia financiera y tecnológica como Londres, Dublín, París, Zúrich, Múnich y Milán.

Al frente de esta ambiciosa operación se situará Cristina Pitarch, una profesional con más de quince años de dilatada trayectoria en el sector tecnológico. La nueva responsable para el mercado nacional ha forjado su carrera ocupando puestos de alta responsabilidad en multinacionales estadounidenses del calibre de Google, Salesforce e Informatica. En su etapa más reciente, Pitarch ejerció como directora general para la región de Europa, Oriente Medio y África en Google Cloud Security, experiencia que resultará fundamental para consolidar la presencia de la empresa en un entorno cada vez más competitivo.

La decisión de apostar firmemente por el mercado español no es fruto de la casualidad. Según ha detallado la propia compañía a través de un comunicado oficial, nuestro país ha experimentado un rápido crecimiento en la adopción de nuevas tecnologías durante los últimos años, un factor determinante para atraer inversiones de primer nivel. De hecho, de acuerdo con los datos extraídos del Índice Económico elaborado por la propia firma, el nivel de penetración y uso de Claude en el territorio nacional es casi tres veces superior a lo que cabría esperar si se toma como referencia exclusiva el volumen total de su población.

En este sentido, la flamante directora general ha subrayado el enorme potencial que atesora el mercado nacional. "El país cuenta con todos los ingredientes necesarios para liderar la seguridad en materia de inteligencia artificial, no solo en el sur de Europa, sino también como referente para todo el mundo hispanohablante", ha asegurado Pitarch. Estas declaraciones refuerzan la idea de que la nación se encuentra en una posición inmejorable para erigirse como un polo de atracción de talento e innovación capaz de competir a escala global.

La ejecutiva también ha querido poner en valor el denso y dinámico tejido empresarial existente, recordando que en el territorio español operan algunas de las corporaciones más importantes de Europa, así como un pujante ecosistema de compañías emergentes o startups. Ya son varios los equipos técnicos que están integrando las herramientas generativas de Anthropic en proyectos de gran envergadura. Sectores estratégicos como el bancario, el aeroespacial, el desarrollo de infraestructuras o la industria de los viajes se encuentran a la vanguardia en la implementación de estas soluciones.

Entre las grandes firmas locales que ya confían de forma habitual en las capacidades de Claude destacan entidades financieras de primer orden como Santander, CaixaBank o BBVA. A ellas se suman referentes absolutos de las telecomunicaciones, la tecnología y las infraestructuras, como son Telefónica, Konecta, Amadeus, Ferrovial e Indra. La incorporación de estos gigantes al uso del asistente virtual demuestra la madurez del producto y su capacidad para resolver procesos complejos en el ámbito corporativo, logrando optimizar recursos y mejorar la eficiencia a múltiples niveles.

Para complementar este desembarco institucional, la sociedad civil y la comunidad de desarrolladores también están jugando un papel esencial. Javier Gascón Araujo, representante y embajador de la iniciativa Claude Community Madrid, ha explicado que la capital está llena de profesionales que utilizan esta tecnología a diario. "Lo que nos faltaba eran espacios donde todos pudieran reunirse", ha señalado, destacando que ahora se organizarán eventos transversales diseñados para ayudar a los usuarios a aprender, compartir conocimientos y resolver problemas reales de manera conjunta.