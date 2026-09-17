Así ganan dinero los gimnasios 'low cost' con cuotas de 20 euros: "Cuanto menos vayas, más rentable eres"

Los gimnasios low cost han extendido un modelo basado en cuotas reducidas y un elevado número de abonados. Pero, ¿cómo consiguen ser rentables si sus clientes pagan alrededor de 20 euros al mes? Los expertos financieros Raquel Valero y Rafael Navarro han explicado en su perfil de Instagram una de las claves de este modelo, y es que una parte de los socios termina acudiendo con mucha menos frecuencia de la prevista.

"El negocio no cuenta con que vayas. Cuenta con que te apuntes, que vayas un par de semanas, que te hagas un par de fotos para Instagram y luego que no vuelvas", explica Raquel durante la conversación publicada en redes sociales.

La lógica, según la experta, está en que estos establecimientos pueden tener una cantidad de abonados muy superior al número de personas que podrían utilizar simultáneamente sus instalaciones. "Un gimnasio low cost está construido matemáticamente para tener muchos más socios que máquinas", señala.

De esta forma, el gimnasio no necesita que todos sus clientes acudan habitualmente para mantener sus ingresos. Si un socio continúa pagando su cuota aunque vaya pocas veces, el establecimiento sigue recibiendo ese ingreso sin que su presencia genere el mismo nivel de utilización de las máquinas, vestuarios o demás instalaciones.

Dos de cada diez abandonan a los tres meses

Raquel cita durante el vídeo un dato atribuido al Instituto Nacional de Estadística (INE) según el cual dos de cada diez personas que se apuntan a un gimnasio dejan de acudir después de tres meses.

Según datos difundidos por Gym Factory recogidos por Telecinco, las altas pueden aumentar hasta un 40% en enero respecto a otros momentos del año, aunque después muchos de estos nuevos abonados dejan de acudir al gimnasio.

El propio diálogo entre ambos expertos parte precisamente de esa diferencia entre la elevada afluencia inicial y la asistencia posterior. Rafa plantea qué ocurre cuando el gimnasio está lleno en enero y unas semanas después quedan más máquinas libres que usuarios.

"Si el 100% de los socios apareciera un lunes cualquiera no cabrías ni tú con tu vocación", responde Raquel.

Cuotas bajas y muchos abonados

El modelo low cost se apoya precisamente en mantener precios relativamente reducidos y compensarlos con un elevado volumen de clientes. El precio medio de los gimnasios en España se situó en 56,8 euros mensuales en 2025. En cambio, los gimnasios low cost cuestan aproximadamente entre 20 y 35 euros al mes.

El funcionamiento del modelo depende, por tanto, de conseguir una base amplia de abonados y de que una parte de ellos no utilice las instalaciones de manera intensiva. Esto permite que el número de socios contratados sea superior al número de personas que podrían entrenar al mismo tiempo.

Las cuotas recurrentes proporcionan además ingresos periódicos mientras el cliente mantenga activa su suscripción. A esos ingresos se pueden sumar otros servicios, como entrenamiento personal, clases específicas, nutrición o venta de productos deportivos, aunque no todos los centros ofrecen necesariamente estas prestaciones.

El precio no es la única clave de la rentabilidad

La cuota mensual tampoco permite determinar por sí sola cuánto dinero gana un gimnasio. El resultado final depende de los costes del establecimiento, entre ellos el alquiler, los salarios, los suministros, el mantenimiento y la maquinaria.

Infoautónomos apunta precisamente a que la rentabilidad de estos negocios depende del equilibrio entre el precio, el volumen de socios y los costes fijos.