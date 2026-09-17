El fundador de TikTok ya es el hombre más rico de Asia gracias a la inteligencia artificial

El fundador de la empresa tecnológica china ByteDance, la matriz responsable del desarrollo de la popular red social de vídeos cortos TikTok, Zhang Yiming, ha logrado desbancar al magnate indio Gautam Adani para erigirse por primera vez como el hombre más rico de todo el continente asiático, de acuerdo con la prestigiosa lista de multimillonarios que elabora regularmente la agencia Bloomberg.

A sus 43 años, el patrimonio personal del empresario asiático se calcula en unos 105.500 millones de dólares, una cifra que multiplica por ocho los registros de principios del año 2019, momento en el que este medio financiero comenzó a realizar un seguimiento exhaustivo de su evolución patrimonial.

Zhang ya ostentaba el título de la persona más acaudalada de China. Este liderazgo no se debe únicamente al indudable éxito global de TikTok y de su plataforma gemela dentro del mercado nacional, Douyin, sino que responde en gran medida a la fuerte y decidida apuesta de ByteDance por la inteligencia artificial. La compañía ha desarrollado aplicaciones pioneras como el chatbot Doubao AI o el innovador generador de vídeo Seedance, consolidando su firme dominio tecnológico.

Para los analistas de Bloomberg, el meteórico ascenso del fundador de ByteDance a la cúspide de esta clasificación patrimonial representa un claro paradigma del boom de la inteligencia artificial. Su crecimiento le ha permitido superar a históricos multimillonarios cuyas fortunas provienen de sectores considerados mucho más tradicionales. Entre ellos destacan el propio Adani, con un conglomerado que abarca desde las infraestructuras hasta la logística; su compatriota indio Mukesh Ambani, líder de Reliance Industries con fuertes intereses en el sector energético y minorista; o el empresario japonés Tadashi Yanai, fundador de la matriz de la conocida cadena textil Uniqlo.

El indudable furor inversor por esta tecnología punta ha generado una auténtica oleada de nuevos millonarios en China. Curiosamente, este fenómeno se está produciendo incluso en el seno de empresas de reciente creación que todavía no han demostrado ser capaces de generar beneficios reales en sus cuentas de resultados operativas.

Por otro lado, los responsables de la elaboración de la lista consideran que ByteDance ha sabido sortear con notable habilidad la reciente tormenta geopolítica que a punto estuvo de materializarse en la prohibición total de TikTok en EEUU. Ante la creciente presión regulatoria de Washington por motivos de seguridad nacional, la firma tecnológica se vio obligada a ceder y transferir una parte sustancial de sus operaciones a distintos inversores locales para garantizar su supervivencia en el mercado occidental.

"Ha jugado bien sus cartas. Se mantuvo firme y siguió doblando su apuesta por la inversión en IA", ha explicado en declaraciones a los medios Lian Jye Su, que ejerce como analista jefe de la consultora Omdia.

Como era de esperar, la prensa oficial china ha aprovechado el hito empresarial de Zhang Yiming para apuntalar su propia agenda propagandística. El rotativo de corte nacionalista Global Times publicó un artículo ensalzando al directivo por resistir las presiones políticas estadounidenses, al tiempo que elogiaba la supuesta resiliencia del sector tecnológico de la dictadura comunista frente a las restricciones externas en el vital mercado de los microchips y la robótica avanzada.