El Gobierno quiere censar a los insectos que hay a los márgenes de las carreteras para salvar a los "polinizadores"

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado una guía de 80 páginas llena de directrices que animan a catalogar la fauna invertebrada que vive en cunetas, taludes y franjas laterales de carreteras y ferrocarriles.

El texto, titulado Orientaciones para la gestión de polinizadores y otros invertebrados en márgenes de infraestructuras lineales de transporte, propone que ese censo incluya al menos el listado de especies, su población y su estado de conservación, con atención a abejas silvestres, sírfidos, mariposas y polillas, además de organismos que no sean autóctonos que puedan perjudicarles. En la flora asociada, pide discriminar invasoras y nativas útiles, y anotar el ciclo de vida y morfología de estas últimas. Esa caracterización inicial, según el propio apartado del plan de acción, serviría para elegir después qué intervenciones aplicar y para medir si funcionan.

La misma publicación pide formación al personal de limpieza de carreteras sobre tres asuntos: el descenso en la población de quienes transportan polen y de sus hábitats, qué plantas nativas resultan útiles y cuáles son invasoras y prácticas de mantenimiento que ayuden a crear refugios para los polinizadores, recomendando seminarios periódicos para integrar esas pautas en la rutina laboral. El manual tiene carácter orientativo y su coste de elaboración fue 12.500 euros asignados, encuadrándose en un programa presupuestado en 38,85 millones.

Cunetas convertidas en laboratorios

Para justificar el enfoque, el texto cita un estudio (García, 2019): si desaparecieran los polinizadores, el campo español perdería 2.500 millones de euros al año. Eso no es un presupuesto del ministerio para cambiar todas las cunetas, es el argumento con el que abre el documento.

La guía admite que atraer abejas a las cunetas puede ser una "trampa ecológica": si el arcén se llena de flores junto a una carretera con mucho tráfico, los insectos van allí y muchos mueren atropellados. Aun así, sigue recomendando esas medidas, pero con matiz: sobre todo donde hay pocas flores alrededor, la polinización va mal y pasan pocos coches.

Pone cifras orientativas de tráfico diario:

Menos de 1.000 vehículos: tramos preferidos

De 1.000 a 4.000: primero hay que estudiar el riesgo

De 4.000 a 10.000: no en el borde de la calzada, sí en sitios como áreas de servicio

Los inventarios de plantas e insectos no son para toda la red de carreteras: solo para las "áreas de interés", es decir, las zonas más cercanas a las vías.

Esquema del margen de carreteras beneficioso para polinizadores

En vías urbanas o muy transitadas propone limitar el tráfico y poner pantallas, vallas o setos para que el polen de los márgenes no se contamine, pide restringir la sal de deshielo porque el sodio "puede contaminar el néctar". No dice que se deje de echar sal del todo ni qué usar en su lugar. En áreas de servicio y estaciones de tren, al haber más sitio, sugiere prados de flores silvestres, siega a trozos, ecopastoreo y carteles sobre las abejas, que "podrían" colgarse de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas de la carretera.

También recomienda construir "hoteles de insectos" de madera, en los que, dependiendo de con qué se rellenen, se instale un insecto u otro:

Lana de madera → mariquitas

Tejas rotas → arañas

Palos verticales → mariposas

Hojas secas → unos insectos depredadores pequeños (Anthocoris)

Troncos agujereados → abejas solitarias

Piñas → crisopas

En este caso también es una medida extra cuando no hay huecos naturales.

Anthocoris y crisopas

Otra pauta para las empresas adjudicatarias: georreferenciar los focos de plantas invasoras con un error de menos de 5 metros, dibujar el perímetro y decir qué porcentaje de suelo cubren.

Todos estos procedimientos vienen de un reglamento europeo de 2025: una vigilancia de un kilómetro durante 60 minutos, una vez al mes, contando abejas, sírfidos, mariposas y, de noche, trampas de luz ultravioleta y azul para avistar polillas, una noche al mes. Las especies "en peligro crítico", al menos una visita al año con GPS. Para ver cómo va la hierba, plantea cuadrados en campo y también drones y satélites. Eso mide si la vegetación está verde y densa y no si "funciona" mágicamente para las abejas.

Esquema del margen de vías férreas beneficioso para polinizadores

Más medidas concretas: dejar la hierba a 12-15 cm (y 25 cm o más si la zona es "sensible"), si se usa herbicida, anotar y geolocalizar tipo, fecha y método (la guía lo desaconseja salvo último recurso), pedir a proveedores locales certificado de germinación y plantas autóctonas, nada de híbridos para jardinería. También recomienda una comisión técnica entre quien gestiona la carretera y quien gestiona el medio natural.

Contempla pastoreo con cabras, ovejas o vacas, con vallas portátiles o "virtuales", siempre que el ganado no se meta en la calzada. Si no hay tierra pelada para que aniden insectos, propone montículos de arena de hasta un metro. Para que crucen al otro lado prefiere ecoductos, los túneles bajos los ve poco útiles porque les falta luz.

Un plan de 38,85 millones

Esos 38.850.656,96 euros no financian solo el inventario de polinizadores. Pertenecen al Programa de Trabajo 2025-2029 de la Estrategia de Desfragmentación de Hábitats afectados por Infraestructuras Lineales de Transporte, aprobado el 22 de junio de 2026. El documento explica las líneas de actuación del Gobierno para favorecer la biodiversidad y la adaptación climática priorizando soluciones basadas en la naturaleza.

Dentro de este programa, hay encargos muy distintos: instrucciones de cómo construir pavimento en Castilla y León, gestión de biomasa y "carreteras verdes" en Galicia, vallado ferroviario de Adif, barreras contra atropellos en Andalucía, actuaciones ligadas al lince en Ciudad Real y al oso en Cantabria.