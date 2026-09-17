Grecia ya tiene menos pobreza extrema que España

Uno de los países que en los últimos años ha crecido de forma sostenida y ha reducido de manera considerable su deuda pública, al contrario que Francia o Alemania, es Grecia. El país mediterráneo se ha ido recomponiendo del grave golpe económico, político y social que sufrió tras la crisis de 2008. En este sentido, Grecia ha conseguido incrementar su renta per cápita y reducir tanto su pobreza extrema como su deuda pública.

En el siguiente gráfico, elaborado por Our World in Data a partir de datos de Eurostat, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial, podremos ver la evolución del PIB per cápita real de Grecia hasta 2025, expresado en dólares.

Como podemos ver, la renta per cápita real (descontada la inflación) de Grecia no ha dejado de crecer desde el año 2013, a excepción del año 2020 por la pandemia. Entre 2013 y 2025, el PIB per cápita griego ha crecido 24,2%, pasando de 30.762 dólares per cápita en 2013 a 38.219 en 2025. Para encontrar un año con un nivel de renta per cápita más alto que el de 2025 hay que retroceder al año 2009, cuando este indicador se ubicó en los 39.886 dólares.

Hay que tener en cuenta, y es algo que se puede apreciar en el gráfico, que Grecia fue el país más castigado por la crisis del año 2008, donde su PIB llegó a caer casi un 27% entre los años 2008 y 2016.

Por otro lado, este aumento de su renta per cápita es lo que ha permitido poder reducir el crecimiento de la pobreza que se produjo como consecuencia del brutal hundimiento de su economía.

Veamos el siguiente gráfico, también de Our World in Data en base a datos del Banco Mundial.

Tal y como se observa, la pobreza extrema en Grecia se sitúa ahora en torno al 0,6% de la población (datos de 2023), igualando el nivel que hubo en 2009. Esta reducción se produce después de que en 2012 se alcanzara el nivel más elevado en décadas, que afectó al 2,1% de la población griega. Desde 2017, y salvo algún retroceso puntual, la pobreza ha ido cayendo de forma progresiva.

Curiosamente, y por desgracia para España, en el año 2023 la pobreza extrema afectó más a nuestro país que a la nación griega, ya que el 0,8% de la población española estaba en situación de pobreza extrema ese año, por el 0,6% de la población griega.

Por último, y como una prueba más del progreso económico de Grecia, tenemos que su deuda pública se encuentra en el punto más bajo desde el año 2010.

Veamos este gráfico, también de Our World in Data:

En 2024, la deuda pública de Grecia se situó en el 166,1% del PIB, mientras que en 2010 era del 159%. Se puede observar cómo la deuda pública griega llegó a superar incluso el 200% en 2020, cuando alcanzó el 221,3% (en parte por la pandemia), y se ha reducido en 55 puntos porcentuales desde entonces.

Así pues, vemos que en Grecia se ha producido un pequeño milagro económico, lo que no significa que en el país heleno hayan desaparecido los problemas que aún arrastran desde la crisis del 2008.