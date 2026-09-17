Luis Planas rechaza castigar a Marruecos con aranceles: "Sería un inmenso error"

Luis Planas no quiere que España utilice el comercio como arma de presión contra Marruecos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha calificado de "inmenso error" y "auténtico disparate" una posible suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, planteada por algunos grupos del Parlamento Europeo tras la invasión de Ceuta.

Ante la posible devolución de personas que han cruzado a Ceuta y no cumplen las condiciones de asilo, ha considerado que hace falta "mantener la frontera abierta y para eso la relación tiene que ser constructiva y positiva; sería un error cerrar una puerta que supone un elemento de cooperación y de trabajo hacia el futuro".

A su juicio, mantener una relación "constructiva" con Marruecos es "la mejor forma de defender los intereses de España". En ese sentido, recuerda que el acuerdo de libre comercio tiene un carácter estratégico y que sirve para mantener abiertos canales de cooperación con un país que "no va a cambiar de posición geográfica".

España es un gran comprador de productos marroquíes

"España es el primer socio comercial de Marruecos y tenemos una relación ventajosa en el balance económico para nuestro país", también en el ámbito agroalimentario, ha sostenido el ministro. La defensa de Planas llega en un momento especialmente delicado de la relación con Rabat y tiene una dimensión económica evidente. España es el principal destino europeo de los productos agroalimentarios marroquíes. En 2024 concentró el 42,3% de las importaciones agroalimentarias marroquíes realizadas por los países de la UE, por delante de Francia, con el 34,1%, e Italia, con el 8,1%.

En el conjunto del comercio agroalimentario, Marruecos es el octavo proveedor de España a escala mundial: el país suministra alrededor del 4% de todo lo que España importa. En cambio, ocupa el puesto número 12 como comprador de productos españoles, con apenas el 1,6% de nuestras exportaciones agroalimentarias y pesqueras.

La relación es todavía más importante si se amplía la fotografía al conjunto de la Unión Europea. En 2024 los países comunitarios exportaron a Marruecos productos agroalimentarios por valor de 3.795 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 5.212 millones.

Buena parte de estos intercambios se desarrolla al amparo de un acuerdo de libre comercio que elimina los aranceles para buena parte de las mercancías y establece condiciones y límites específicos para determinados productos sensibles. Con respecto a la pesca, los barcos españoles no pueden faenar en sus aguas porque el protocolo pesquero entre la UE y Marruecos está suspendido, algo que, según afirma Planas, nos interesa renovar mejor "antes que después".

¿A quién beneficiaría suspender el acuerdo?

Una suspensión del acuerdo tendría efectos diferentes a ambos lados de la frontera. Para los productores españoles que compiten directamente con las importaciones marroquíes, la imposición de aranceles sería una gran noticia porque supondría menos competencia para sus productos: si las mercancías marroquíes tienen que pagar más para entrar en el mercado comunitario, importar desde Marruecos resultaría menos atractivo.

Por otra parte, sería una muy mala noticia para los ganaderos, porque Marruecos también compra productos españoles. Planas ha puesto precisamente como ejemplo los intereses del sector ovino y de la carne de vacuno congelada, que buscan mejorar sus condiciones de exportación al mercado marroquí. También ha citado a los pescadores de Cádiz y Huelva. Por tanto, una ruptura comercial tendría también potenciales costes para las empresas españolas que venden al país vecino.

Y la otra cara de la moneda está en los consumidores. Si la suspensión del acuerdo se tradujera en nuevos aranceles, esos costes no desaparecerían. El importador tendría que asumirlos o trasladarlos al precio final. En ese segundo caso, serían los consumidores los que terminarían pagando productos más caros, precisamente en un momento en el que el poder adquisitivo de las familias ha menguado debido a la inflación. En ese caso, un supuesto castigo comercial contra Marruecos podría volverse en contra de los propios españoles.