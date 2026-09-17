Otro tsunami inflacionista llega a España: saltan las primeras señales en los alimentos

La nueva ola inflacionista ya está aquí. La escalada de precios en España vuelve a poner en jaque a los hogares y las empresas del país. Esta semana hemos conocido el dato definitivo del IPC de agosto, y el resultado supone otra mala noticia para la economía nacional.

Así, en el octavo mes del año, los precios subieron otro 4,3%, lo que implica siete décimas más que en julio y su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando esa tasa se disparó un 6,1%.

Señales de alerta en los alimentos

Tal y como detalla el INE, los grupos que más "influyeron" en el alza de la tasa anual fueron el "Transporte" y los "Alimentos y bebidas no alcohólicas".

Transporte , cuya variación anual subió más de tres puntos, hasta el 9,5%, la más alta desde agosto de 2022. Esta evolución fue debida, principalmente, al incremento de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales respecto a agosto de 2025.

, cuya variación anual subió más de tres puntos, hasta el 9,5%, la más alta desde agosto de 2022. Esta evolución fue debida, principalmente, al incremento de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales respecto a agosto de 2025. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que situó su tasa anual en el 2,3%, lo que supuso siete décimas más que la del mes pasado.

Dentro de los grupos "especiales" que recoge el INE destaca el de la "energía", que se disparó un 16,9% en agosto (6,8 puntos más que el mes anterior) y el de los "alimentos no elaborados", que se duplicó hasta el 4,5% respecto a la tasa anual de julio. Por tanto, este dato ya ha generando un efecto considerable en la cesta de la compra de los consumidores.

Septiembre va a empeorar

Lo peor es que tampoco parece que septiembre vaya a dar un respiro a los asfixiados ciudadanos del país. Y es que, según los últimos pronósticos de Funcas, la tasa de inflación esperada para el mes que viene se situará en el 4,9%, "y se mantendrá por encima del 4% los meses siguientes" señalan en un documento.

Por tanto, ese 4% supone duplicar la meta de estabilidad de precios del 2% del BCE. Tal y como calcula Funcas, España cerrará el año con un IPC medio anual del 3,6% este año y del 2,9% en 2027 (tres décimas más, en ambos casos, que la previsión anterior de este think tank).

Los datos anteriores forman parte del "escenario central" de los tres pronósticos que ha elaborado Funcas e implicarían los siguientes supuestos: "Los precios del petróleo y del gas se han disparado en las últimas semanas como consecuencia del agravamiento del conflicto, situándose el primero por encima de 100 dólares por barril, y el Mibgas en torno a 85 euros. En el escenario central se asume que las tensiones bélicas no irán a más, de modo que el precio del barril de crudo retornaría hasta 80 dólares al final de este año, y hasta 70 al final del próximo. También se supone que el Gobierno reintroducirá una rebaja de 0,2 euros en el impuesto sobre hidrocarburos, tanto para gasolina como para gasoil, hasta enero del año próximo" apuntan.

En un futuro escenario todavía más negativo, "en el que el precio del crudo se mantiene en torno a 107 dólares hasta finales de este año, y cerca de 100 durante todo 2027", las tasas medias anuales del IPC en España se situarían en el 3,8% en 2026 y del 3,6% en 2027.

En una línea similar va BBVA Research. Sus "estimaciones en tiempo real" apuntan a una nueva aceleración de la inflación general el mes que viene hasta un intervalo del 4,7% al 4,9% interanual. "La presión al alza procedería principalmente del componente energético. Además, el repunte de los precios de los alimentos no elaborados podría intensificarse por el aumento de los costes de transporte y el encarecimiento de algunos insumos" pronostican.

La inflación se acumula

Además, en este punto hay que tener en cuenta que los estragos que causa la inflación se acumulan en el tiempo, por lo que desde agosto del año 2021 (año en el que se desató la tormenta inflacionista) la erosión del IPC sobre el bolsillo de los ciudadanos supera el 24%, según los datos oficiales.

Además de la pérdida de poder adquisitivo que observa diariamente a la hora de hacer la compra o de llenar el depósito de gasolina, en España existen otras facturas invisibles que causa este fenómeno inflacionario.

Una de ellas es la futura actualización de las pensiones al IPC en 2017, pero también numerosas partidas presupuestarias que tienen en parte en cuenta la inflación a la hora de actualizarse (como el sueldo de los funcionarios o el IMV).

Tampoco hay que olvidar que la decisión de no deflactar la tarifa del IRPF supone una subida de impuestos por la puerta de atrás para el ciudadano gracias a la inflación. Hacienda también llena sus arcas por la subida de precios, por ejemplo, a través del IVA.