¿Por qué el Gobierno entorpece la construcción de centros de datos cuando representa un sector estratégico?

Dos semanas ha estado el proyecto de real decreto abierto a recibir alegaciones y tanto patronal como autonomías no han querido perder la oportunidad. De hecho, la semana pasada el Gobierno aragonés, de Jorge Azcón, advirtió que "ni un solo centro de datos cumple la regulación estatal". El punto más polémico es el relativo a la exigencia de que el 80% de la electricidad que consuman estos gigantes deberá ser renovable. Una medida que no se exige en otros países y que puede colocar a España en una clara desventaja competitiva. Por eso la consejera de Economía de Aragón, Eva del Valle, ha reclamado que se revisen "los requisitos energéticos más exigentes", de lo contrario podría desincentivar las inversiones en su comunidad. Y es que Aragón ha centrado gran parte de su desarrollo económico en los proyectos de centros de datos. Gigantes tecnológicos como Amazon Web Services o Microsoft siguen adelante con la proyección de sus planes en la autonomía pero se muestran preocupadas por el exigente marco regulatorio español.

Esta semana el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, se ha mostrado abierto a negociar con los actores principales de esta transformación tecnológica –puesto que los data centers son cruciales para la expansión de la IA, la digitalización o la información en la nube– pero lo hace tras semanas de silencio y ante la impotencia del sector. La patronal de los centros de datos, SpainDC, ha informado que sopesan pedir indemnizaciones multimillonarias al Gobierno español si se aprueba la nueva regulación.

Y no sólo eso, el sector advierte de que las nuevas exigencias del Gobierno invaden las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así lo ha plasmado por escrito SpainDC, en sus alegaciones cuestionando que los Ministerios "asuman determinadas competencias en materias relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética" que ellos consideran "atribuidas legalmente a la CNMC como regulador independiente". En este sentido, según publica El País tras consultar fuentes del sector, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está ultimando un informe sobre el proyecto de real decreto recabando información de los principales afectados por la normativa.

SpainDC, que representa a los grandes tecnológicos, ve con preocupación la nueva y exigente normativa. Comunidades autónomas como Aragón y Madrid también. Pero además, la gran industria del metal, el azulejo o los automóviles han presentado alegaciones pidiendo que se les dé prioridad a ellos frente a la industria de la IA a la hora de acceder a las redes eléctricas. Temen que puedan perder competitividad en el acceso y precisamente sus reclamaciones han visualizado el enfrentamiento entre sectores. De ahí que los centros de datos hablen de "discriminación" entre ellos por la obligatoriedad de autoabastecerse en un 80% con energías renovables.