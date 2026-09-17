¿Qué es Kaufland? El 'hermano pequeño' de Lidl que llegará a España

Kaufland, la cadena alemana perteneciente al mismo grupo empresarial que Lidl, prepara su desembarco en España. Pero, al menos en esta primera entrada en el mercado español, no lo hará abriendo supermercados físicos, sino con el lanzamiento de Kaufland.es, un marketplace online en el que los consumidores podrán encontrar millones de productos ofrecidos por vendedores independientes.

La compañía prevé comenzar a operar en España a finales de verano, según anunció el grupo en un comunicado recogido por Europa Press. El lanzamiento supondrá la entrada de la plataforma en un nuevo mercado europeo y estará acompañado por su llegada a Países Bajos.

¿Qué es Kaufland?

Aunque su nombre todavía resulta poco conocido para buena parte de los consumidores españoles, Kaufland es una cadena de distribución alemana con una importante presencia en Europa. La compañía cuenta con más de 1.600 establecimientos en ocho países y forma parte del Grupo Schwarz, el mismo grupo empresarial al que pertenece Lidl.

Su historia se remonta a 1984, cuando abrió en septiembre su primera tienda con el nombre de Kaufland en Neckarsulm –Alemania–. Según la propia compañía, alrededor de 600 personas esperaban aquel día a las puertas del establecimiento y la apertura tuvo que adelantarse media hora. Al finalizar la jornada, habían pasado por la tienda unas 30.000 personas.

El formato de aquellos establecimientos dista del que Kaufland llevará ahora a España. El centro de Neckarsulm cuenta con 12.000 metros cuadrados de superficie comercial, restaurante de autoservicio, más de 1.200 plazas de aparcamiento y una gasolinera. Su oferta supera los 60.000 artículos.

La compañía ha construido así su presencia europea alrededor de grandes superficies comerciales, mientras que su entrada en España se producirá inicialmente a través del comercio electrónico.

Millones de productos y más de 6.400 categorías

Kaufland.es funcionará como un marketplace, es decir, una plataforma en la que diferentes vendedores externos podrán ofrecer sus productos a los consumidores.

El catálogo previsto para España incluirá millones de artículos distribuidos en más de 6.400 categorías. Entre ellas estarán hogar y decoración, electrónica e informática, jardín y bricolaje, cocina, bebés y niños, deportes y aire libre, además de moda y accesorios.

La compañía explica que los vendedores interesados pueden registrarse en la plataforma y utilizar Kaufland no solo para vender en España, sino también para acceder simultáneamente a sus distintos marketplaces europeos.

De hecho, más de 500 vendedores españoles ya están activos en los marketplaces de Kaufland antes de su desembarco en España.

Una alternativa europea a Amazon y AliExpress

El grupo presenta la expansión como un intento de consolidarse como una alternativa europea a los grandes operadores globales del comercio electrónico.

El CEO de Kaufland e-commerce, Gerald Schönbucher, ha señalado que la compañía quiere seguir avanzando en esa dirección con su entrada en España y ha destacado la variedad de productos disponible en la plataforma.

En Alemania, el marketplace de Kaufland registra hasta 32 millones de visitantes mensuales y ofrece más de 45 millones de productos repartidos en más de 6.400 categorías, según los datos facilitados por la compañía.

Con España y Países Bajos, la red de marketplaces de Kaufland pasará a estar presente en nueve países europeos.

El gigante que está detrás de Lidl

El desembarco de Kaufland también supone la entrada en escena de otra de las grandes marcas del Grupo Schwarz, aunque su negocio es considerablemente distinto al de Lidl.

El grupo, propietario de ambas compañías, cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 185.600 millones de euros y 604.000 empleados. Sus actividades abarcan la distribución, pero también la producción alimentaria, el reciclaje y los servicios digitales.

Dentro del grupo, Lidl mantiene un volumen de negocio superior al de Kaufland. En el ejercicio 2025, las tiendas de Lidl generaron 140.200 millones de euros de ingresos, frente a los 36.700 millones de euros de Kaufland.

Por tanto, aunque ambas compañías comparten propietario, Kaufland no es simplemente otra versión de Lidl: cuenta con su propia marca, una red de grandes establecimientos en Europa y ahora una estrategia específica para el comercio electrónico.

Kaufland aterriza en España sin tiendas físicas

La principal diferencia respecto al modelo que muchos consumidores españoles asocian con Lidl estará precisamente en su entrada en España.

En lugar de comenzar con una red de establecimientos, Kaufland utilizará su plataforma digital para acceder directamente al consumidor español. El modelo permite a la compañía introducirse en el mercado sin desplegar inicialmente una red de supermercados o hipermercados.

Además, al tratarse de un marketplace, los productos serán ofrecidos por diferentes vendedores. La plataforma funcionará como escaparate común para esos comercios, que serán los encargados de ofrecer sus artículos y enviar los pedidos.

Kaufland ha anunciado también atención al cliente en español y métodos de pago como Bizum, PayPal, Apple Pay y tarjetas.