Sánchez envía 790 GWh de gas natural a Marruecos en plena invasión para mantener su actividad

España se ha convertido en la era Sánchez en el soporte de entre el 15% y el 20% del consumo eléctrico de Marruecos. Lo hace por medio de un gasoducto que permite a Mohamed VI mantener la garantía de suministro eléctrico por medio de sus centrales de gas natural. Pero lo más grave es que en plena invasión de Ceuta por parte de Marruecos, el presidente del Gobierno no ha ordenado dejar de alimentar a quien tiene ocupada la ciudad española. Todo lo contrario, hemos exportado a Marruecos 790 GWh/mes durante todo el mes de agosto, como prueban los datos oficiales de Enagás a los que ha tenido acceso Libertad Digital.

La península no mantiene una infraestructura estable de conexión energética con Ceuta. Pero sí la mantiene para alimentar a Marruecos de su bien más necesitado en estos momentos para mantener su actividad económica: la energía, el gas natural. Y en plena invasión de Ceuta se ha podido comprobar la postración a los intereses de Rabat también en esta área. El tubo que conecta Marruecos con España (Tarifa) ha suministrado 790 GWh/mes al país invasor. Traducido, que hemos mantenido el flujo energético de nuestro atacante.

La cuantía no es nada desdeñable. De hecho, es prácticamente todo el extra que habíamos conseguido arañar a Argelia en exportaciones de gas tras largas negociaciones del Gobierno. Ahora sabemos que el destino final de ese plus de gas natural ha sido alimentar a nuestro invasor.

Pedro Sánchez ha intentado convencer a Argelia en los últimos meses de que, pese a su sumisión a Marruecos —enemigo natural de Argelia—, puede ser un socio estable. Y lo cierto es que, pese a la entrega del Sáhara a los intereses de Marruecos, Argelia ha incrementado su exportación de gas natural a España en los últimos 12 meses, un gesto llamativo porque ese gas, además, se pacta a un precio habitualmente mejor que el del mercado internacional. Pues bien, la postración real de España a los deseos de Rabat es tan evidente que todo el aumento de gas natural importado por España por medio del gasoducto de Almería —Medgaz—, el que nos une energéticamente a Argelia, en todo un año ha acabado en el sistema energético de Marruecos, como muestran los datos oficiales de Enagás, y, encima, mientras que nos invade Ceuta.

Enagás es el gestor del gas en España. Y sus datos reflejan los siguientes movimientos energéticos. España ha incrementado sus importaciones en los últimos 12 meses —entre agosto de 2025 y el mismo mes de 2026— procedentes de Argelia y por medio del gasoducto de Medgaz desde los 9.123 GWh/mes hasta los 9.897. El incremento se sitúa, por lo tanto, en 774 GWh/mes. Ese aumento es muy importante porque España ha mostrado ya su vulnerabilidad energética —acumula un gran apagón eléctrico y al menos tres parciales que han dejado vendida a la industria y a comunidades como Canarias— y está parcheando la inestabilidad de las energías renovables por medio de las centrales de gas natural, motivo por el que consumimos más gas que nunca en un momento en el que su precio está disparado.

Pues bien, resulta que la totalidad de ese aumento de importación de gas natural de Argelia está sirviendo a los intereses de Marruecos en plena invasión. Los mismos datos de Enagás reflejan que España está exportando gas natural —y, por lo tanto, ayudando energéticamente a la invasora Marruecos— por un volumen que incluso supera ese incremento de las llegadas de gas natural barato de Argelia. España manda a Marruecos gas por medio del gasoducto que parte de Tarifa. Y ese tubo, según los datos oficiales, ha enviado 790 GWh/mes durante la invasión de Ceuta, en pleno agosto. Traducido, que España solventa los problemas de desarrollo energético que tiene Marruecos mientras este país nos ataca.

El gasoducto submarino que conecta Argelia directamente con España a través de la costa de Almería se llama Medgaz. Parte desde la planta de compresión de Beni Saf, en la costa argelina, recibiendo el suministro desde el yacimiento de Hassi R'Mel en el Sáhara, y llegando hasta la playa de Perdigal en Almería. Se trata de una obra estratégica para la estructura eléctrica de España: cuenta con un tramo submarino de más de 200 kilómetros que transcurre a profundidades de hasta 2.000 metros bajo el mar Mediterráneo. Y, en pleno desafío de Marruecos a España, se ha convertido también en estratégico para el invasor Marruecos. Y todo ello en plena subida del recibo de la luz de los españoles.