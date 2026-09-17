Sánchez justifica la persecución a los centros de datos: "No regular acaba siendo más costoso"

Pese a las advertencias del sector, el Gobierno sigue empeñado en imponer controles y trabas a la actividad que desempeñan las empresas dedicadas a los centros de datos. Así, en un artículo de opinión publicado por Bloomberg, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de regular de forma anticipada la expansión de los centros de datos para garantizar que el crecimiento de estas instalaciones vaya acompañado de nueva capacidad renovable y de requisitos sobre eficiencia energética e hídrica.

En este sentido, Sánchez sostiene que España debe evitar que el desarrollo de estas infraestructuras aumente la presión sobre el sistema eléctrico. "Nuestro objetivo debe ser comerciar con bytes, no con vatios", afirma Sánchez, que plantea vincular el crecimiento de los centros de datos a la capacidad energética disponible.

Más requisitos para los centros de datos

Precisamente, la publicación de este artículo coincide con el proyecto de real decreto que prepara el Gobierno para establecer requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, además de condiciones de resiliencia y soberanía digital para estas instalaciones. Concretamente, el Ministerio para la Transición Ecológica abrió el 27 de agosto el trámite de audiencia e información pública por la vía de urgencia.

Lo cierto es que el periodo para presentar alegaciones terminó el 10 de septiembre y, según el material facilitado, la norma se encuentra ahora en la fase de análisis de las aportaciones y elaboración de los informes necesarios antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. Así, el borrador se aplicaría a los centros de datos con una potencia de acceso a la red igual o superior a un megavatio.

El proyecto también incluye tanto nuevos proyectos como instalaciones que ya disponen de permisos pero todavía no se han conectado. En este sentido, una de las principales exigencias consiste en que estas instalaciones cubran el 80% de su consumo energético total con nueva generación renovable, mediante instalaciones de autoconsumo o contratos de compraventa de electricidad a largo plazo.

El proyecto incorpora además requisitos relacionados con el consumo de energía y agua. Los operadores deberán facilitar indicadores clave de rendimiento que permitan evaluar y comparar el uso de estos recursos. Al respecto, el objetivo declarado es disponer de información homogénea sobre el funcionamiento de las instalaciones y evitar consumos considerados innecesarios.

Con todo, Sánchez defiende en su artículo que el acceso a la red eléctrica debe considerarse un activo estratégico escaso. Por ello, considera que no debería quedar comprometido por proyectos que no acrediten su viabilidad o una contribución significativa a la economía.

Asimismo, Sánchez vincula la llegada de nuevos grandes consumidores eléctricos al desarrollo de generación renovable. Según defiende el presidente del Gobierno en su artículo, cualquier incremento de la demanda eléctrica debería ir acompañado de capacidad renovable adicional. De este modo, los nuevos centros de datos no deberían desplazar la demanda eléctrica ya existente ni aumentar la dependencia de los combustibles fósiles, sino contribuir a generar nuevas inversiones en energías renovables.

Del mismo modo, Sánchez asegura en el texto que España todavía está lejos de las presiones que afrontan otros países por el crecimiento de estas instalaciones. Al mismo tiempo, sostiene que la situación económica del país y su capacidad de generación renovable han incrementado el interés de los inversores.

Así las cosas, con el fin de justificar la iniciativa del Gobierno, Sánchez sostiene que la regulación no pretende frenar el crecimiento de los centros de datos ni limitar la innovación, sino establecer condiciones para que su expansión sea compatible con lo que considera las necesidades energéticas y ambientales de nuestro país.

De hecho, en su texto Sánchez trata de justificar su afán regulatorio y defiende que "la experiencia económica enseña una lección sencilla: la regulación proactiva es más eficaz que la intervención reactiva", incidiendo en que esto "es, desde luego, mucho mejor que la ausencia de intervención".

Además, defiende que "contar con reglas claras desde el principio permite separar los proyectos responsables de los insostenibles, alinear los incentivos privados con el interés público y garantizar que la inversión y el crecimiento vayan de la mano de la protección de los recursos críticos y de las comunidades". Por otra parte, incide en que "la lección no podría ser más clara: no planificar ni regular desde el inicio acaba resultando más costoso y menos eficaz".