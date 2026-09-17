Sumar ha presentado una proposición de ley en el Congreso con la que busca crear un impuesto permanente del 3% para aquellos patrimonios que superen los 50 millones de euros y destinar, según ellos, dicha recaudación a combatir la pobreza infantil en España.

Esta no es la primera vez que la formación rosa propone gravar más el patrimonio. Ya en mayo de este año, Sumar propuso la creación de un impuesto para las grandes herencias que superasen el millón de euros. También planteó endurecer el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas en 2024. Es decir, ya en otras ocasiones ha impulsado la creación de impuestos similares, algo que ahora justifica con la excusa de combatir la pobreza infantil.

Su portavoz de Economía y Hacienda, Carlos Martín Urriza, ha explicado esta propuesta en su cuenta de X:

1) Ayer @Sumar registró en el Congreso una Proposición de Ley para crear un Gravamen sobre la Concentración de Riqueza Queremos que los grandes patrimonios hoy exentos contribuyan a financiar una prestación universal para la crianza que reduzca la elevada pobreza infantil pic.twitter.com/kwQ52qlrBH — Carlos Martín Urriza (@carlosurriza) September 17, 2026

"Ayer Sumar registró en el Congreso una Proposición de Ley para crear un gravamen sobre la concentración de riqueza. Queremos que los grandes patrimonios, hoy exentos, contribuyan a financiar una prestación universal para la crianza que reduzca la elevada pobreza infantil. Muchos propietarios de las mayores empresas del país no tributan por ese patrimonio gracias a que la 'empresa familiar' está exenta", comienza explicando el portavoz.

"La exención tiene sentido para Droguerías Antoñita, pero no para patrimonios de miles de millones ligados a Inditex, Mercadona, Ferrovial o Acciona. Tampoco tiene sentido, en los grandes patrimonios, que la cuota conjunta de IRPF e IP esté topada en el 60% de la base imponible del IRPF. El gravamen elimina estos dos agujeros fiscales para el patrimonio por encima de los 50 millones de euros que se gravará con un 3%", prosigue con su explicación el economista.

"Recaudaría un mínimo de 4.200 millones de euros"

"Estimamos que se recaudará un mínimo de 4.200 millones con el Panel de Hogares del IEF de 2023, que abonarán 1.500 multimillonarios. El gravamen se articula como una prestación patrimonial no tributaria para poder destinar la recaudación a un Fondo de Protección a la Infancia. España tiene un nivel de pobreza entre los menores de 16 años (10,7%) que no se corresponde con su desarrollo. Países con menos renta per cápita tienen mucha menos pobreza infantil, como Portugal (3,9%) y Polonia (1,6%)", explica Carlos Martín.

Para el portavoz de Sumar, "la razón es que tienen una protección pública a la infancia universal. El impuesto sobre el patrimonio será deducible del gravamen para evitar la doble imposición y el IP autonómico se topará en el tipo máximo de Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas (3,5%) para evitar su absorción autonómica. El gravamen incluye una cláusula antiescape: quien traslade su residencia fuera de España seguirá sujeto al impuesto durante los 5 años siguientes".

Por último, Carlos Martín termina su explicación diciendo que "además, se grava todo el patrimonio mundial, descontando lo que ya se haya pagado por impuestos equivalentes en otros países".

Sólo cubriría un 22% de todo el coste de la prestación por crianza

De esta forma, el socio de gobierno de Pedro Sánchez propone la creación de este impuesto para financiar la ayuda a la crianza, cuyo coste alcanzaría los 19.276 millones de euros (como ya contamos aquí). Aun en el caso de que este impuesto lograse recaudar 4.200 millones de euros, tan sólo cubriría un 22% de todo el coste de la prestación por crianza.

En cualquier caso, la cuestión de fondo parece ser más bien la creación de un nuevo impuesto, con independencia del uso que se le quiera dar ahora, ya que en otras ocasiones no se esgrimió la creación de un nuevo tributo para combatir la pobreza infantil.