Arabia Saudí cierra el grifo del petróleo a Europa y amenaza con disparar todavía más el precio de la gasolina

En los últimos días hemos contado que los precios de la gasolina y el diésel llevan semanas de subidas progresivas y que ya rondan los dos euros por litro. Si la situación ya era problemática, todo apunta a que empeorará en las próximas semanas ya que Arabia Saudí ha avisado a las refinerías europeas de que en octubre no recibirán crudo. En este artículo te contamos las claves.

Así lo asegura el medio de comunicación estadounidense Bloomberg, que en este artículo afirma que "según fuentes cercanas a la decisión, Saudi Aramco comunicó a al menos dos clientes de refinerías de petróleo en Europa que no se les asignará crudo el próximo mes tras el ataque sufrido al oleoducto clave del reino hacia el Mar Rojo. Los clientes europeos suelen recibir crudo saudí mediante contratos a plazo fijo, lo que garantiza un suministro constante cada mes. Según fuentes que prefirieron permanecer en el anonimato dado que la información no es pública, estas entregas no se realizarán el próximo mes. La decisión afecta a todos los compradores europeos", comienza explicando este medio.

Aún no se conoce con certeza el autor del ataque al oleoducto, aunque Arabia Saudí afirma que los drones partieron de Irak. El golpe se produce en un contexto en el que los hutíes (una milicia yemení respaldada por Irán y considerada terrorista por Arabia Saudí y por Estados Unidos) también han atacado al reino en los últimos días.

Sin petróleo saudí en el mes de octubre

"Arabia Saudí se vio obligada a cerrar su oleoducto Este-Oeste la semana pasada tras un ataque con drones. Se prevé que el oleoducto se reactive parcialmente en los próximos días y que vuelva a estar plenamente operativo en seis semanas, según informó el miércoles una persona familiarizada con el asunto. Las refinerías europeas suelen extraer el crudo saudí del puerto egipcio de Sidi Kerir, en el Mediterráneo, que está conectado con el Mar Rojo mediante un oleoducto. La interrupción del oleoducto provocó compras de pánico entre algunos clientes de Aramco. La empresa polaca Orlen SA emitió más de diez licitaciones desde el viernes en una carrera por asegurar suministros alternativos.", asegura Bloomberg.

Que el país de Oriente Medio cierre el grifo de petróleo a Europa es más importante de lo que pueda parecer, ya que este es uno de los principales proveedores de petróleo de Europa. Según el Informe Mensual del Mercado Petrolero de la Agencia Internacional de Energía, los países europeos pertenecientes a la OCDE importaron 577.000 barriles al día de crudo procedente de Arabia Saudí en junio.

Arabia Saudí es el séptimo mayor vendedor de crudo a España

En el caso de España, Arabia Saudí también es un socio importante. Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), el país de Oriente Medio fue en 2025 el séptimo que más petróleo vendió a España, con 3,6 millones de toneladas, casi el 6% de todo el petróleo importado aquel año. En los siete primeros meses de este año ya ha vendido a nuestro país 1,55 millones de toneladas de crudo.

Por lo tanto, si se produce esa caída del suministro el mes que viene, sólo puede afectar de forma negativa a la evolución de los precios del petróleo y, en consecuencia, al de los carburantes (gasóleo y gasolina), de modo que el bolsillo de europeos y españoles se resienta todavía más.