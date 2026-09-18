Cierre inédito de gasolineras: España pierde casi 200 estaciones en sólo medio año

En España se está viviendo una situación de tensión cada vez mayor con el precio de los carburantes, ya que estos no paran de crecer semana tras semana, en un contexto global que invita a la preocupación por los numerosos problemas que existen a la hora de abastecer de gasolina y gasóleo a todo el mundo. Al mismo tiempo, se está produciendo desde principios de año una caída en el número de estaciones de servicio en nuestro país, algo inédito en la serie histórica.

Así se desprende de un reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde expone que el número de estaciones de servicio ha pasado de 12.757 en toda España a 31 de diciembre de 2025 a 12.562 estaciones de servicio a 30 de junio de 2026. Es decir, se ha producido un descenso de 195 estaciones de servicio en apenas medio año, siendo la primera vez que desciende el número de puntos de venta en 15 años. En el siguiente gráfico podemos ver esta evolución.

De acuerdo con el análisis del organismo público, el descenso afectó en mayor medida a las estaciones independientes, 147 puntos de venta menos durante el primer semestre, hasta representar el 43,82% de toda la red en España. Por otra parte, tan sólo se apreció un aumento de instalaciones de Moeve-Ballenoil (+30) y Galp Energía España (+1).

Otro hecho destacable es que las marcas independientes cada vez van ganando mayor relevancia en el mercado español, tal y como se puede ver en el siguiente gráfico.

Tal y como podemos leer en el informe "las independientes con una marca recurrente han ido ganando presencia en el mercado español estos años. Destacaron Plenergy y Petroprix, que contaban con 384 y 187 instalaciones censadas, respectivamente. Las redes vinculadas a marcas de hipermercados (como Carrefour, Alcampo o BonÁrea) después del importante crecimiento registrado entre 2013 y 2021, mantuvieron en los últimos años una presencia más estable".

En este sentido, también se dice que "a pesar del crecimiento de algunas marcas, la red de estaciones independientes continuó estando muy atomizada. Las instalaciones con una marca recurrente representaron el 29,4% de la red independiente (1.619 estaciones de un total de 5.505). Así, algo más de siete de cada diez estaciones independientes no pertenecieron a una marca recurrente".

Cada vez hay más estaciones de autoservicio

En los últimos años, especialmente desde 2019, se ha producido un incremento sustancial en el número de estaciones de servicio desatendidas en nuestro país (autoservicio). Una estación de servicio desatendida es, según la CNMC, "aquella instalación en la que no hay personas para ninguna de las tareas comerciales habituales, tales como asistencia en el suministro, gestión del cobro, labores comerciales, etc.".

Así han evolucionado este tipo de estaciones de servicio:

Como se observa, entre 2019 y 2020 se produjo un salto cuantitativo donde casi se duplicaron este tipo de puntos de venta, donde actualmente existen 2.122 estaciones de este tipo.

Así pues, vemos que el mercado de las gasolineras en España ha cambiado de forma relevante respecto a hace 10 o 15 años: han ganado peso las marcas independientes y se ha extendido el modelo desatendido, en el que el consumidor reposta y paga sin personal. Ese cambio, sin embargo, convive ahora con la primera caída del censo total, concentrada sobre todo en las estaciones independientes.