El campo convoca protestas contra Sánchez por el fin de la ayuda al gasóleo en plena siembra

El campo vuelve a la calle. ASAJA, COAG y UPA han anunciado este viernes movilizaciones en toda España contra la fuerte subida del gasóleo agrícola y ante el final de las subvenciones del Gobierno de Pedro Sánchez al combustible. Las fechas y los lugares de las protestas se conocerán en los próximos días.

Las tres principales organizaciones agrarias consideran que la situación ha llegado a un punto límite. Aseguran que el gasóleo es imprescindible para prácticamente cualquier trabajo agrícola y su precio se ha disparado justo cuando comienza una de las épocas de mayor consumo: la preparación de las tierras y la siembra.

Según los datos del Ministerio de Agricultura recogidos por ASAJA y COAG, el precio medio ponderado del gasóleo agrícola alcanzó 1,405 euros por litro el 7 de septiembre, frente a los 0,950 euros de la misma semana de 2025. Es un incremento del 48% en un año. COAG calcula además que llenar un depósito de 300 litros supera ya los 400 euros.

El problema no es solo la subida del precio del combustible. El próximo 30 de septiembre termina la subvención de 20 céntimos por litro y, por ahora, las organizaciones agrarias denuncian que no existe una alternativa sobre la mesa.

200 millones más para sembrar

ASAJA ha calculado el golpe que supone esta subida para el campo. España tiene 22 millones de hectáreas que necesitan labores de preparación y siembra. Solo este otoño, mover y preparar toda esa tierra costará al sector al menos 200 millones de euros más en gasóleo que hace un año, según los cálculos de la organización.

La cuenta es sencilla: cada hectárea costará al menos 9 euros más solo en combustible. Una explotación de 200 hectáreas tendrá que asumir más de 1.800 euros adicionales.

Y el gasóleo no es el único problema. A esa factura hay que sumar fertilizantes, tratamientos, maquinaria, transporte y el resto de costes de producción.

ASAJA advierte además de que, si el precio actual del combustible se mantiene, el sobrecoste de esta campaña podría superar los 300 millones de euros.

La ayuda desaparece en el peor momento

La subida llega justo cuando el campo más necesita combustible. Entre septiembre y noviembre se concentran las labores de preparación de la tierra y siembra, mientras también avanzan la vendimia y la recogida del maíz. En pocas semanas llegará además la campaña de la aceituna.

Por eso las organizaciones agrarias consideran especialmente preocupante que la ayuda al gasóleo termine el 30 de septiembre, sin que, según denuncian, el Gobierno haya planteado todavía una alternativa.

ASAJA ha pedido una reunión urgente al ministro de Agricultura, Luis Planas, antes de esa fecha. La organización reclama que se prorrogue la ayuda al gasóleo durante la campaña de otoño-invierno y plantea también medidas fiscales para compensar el aumento de costes. Mientras tanto, ASAJA, COAG y UPA preparan las movilizaciones para protestar por la subida del combustible y, no menos importante, alertar de que se está disparando la factura de producir alimentos.

Reunión con Planas

Pocas horas después de conocerse el llamamiento de las asociaciones agrarias, el ministro Luis Planas, ha convocado a las organizaciones agrarias y a las cooperativas agroalimentarias a una reunión el próximo martes 22 de septiembre.

Según informan a Europa Press en fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el objetivo de este encuentro es "abordar la situación actual de los mercados internacionales y el impacto que está teniendo el contexto geopolítico sobre los precios de la energía y sus repercusiones en el sector primario".

Planas ha asegurado este viernes desde Medina de Rioseco (Valladolid) que el Gobierno trabaja para aprobar "próximamente" medidas que supongan una nueva compensación a la subida del precio del gasóleo hasta el máximo que permite la Comisión Europea.