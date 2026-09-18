En España cada vez es más caro y más complicado contratar. Esto condena a nuestro país a tener una economía muy poco dinámica y, además, limita la creación de riqueza. El problema radica, sin embargo, en que desde el Gobierno se apuesta únicamente por introducir medidas como las subidas del SMI que, supuestamente, tienen por objetivo proteger a los trabajadores. A ello se suma también que nuestro sistema de Seguridad Social se enfrenta a importantes tensiones debido al ingente gasto que debe realizar, por lo que también se incrementan las cotizaciones sociales.

Se disparan los costes laborales

Las empresas españolas cada vez hacen frente a unos mayores costes por contratar. Al respecto, según los datos ofrecidos por el INE, cabe destacar que el coste laboral medio por trabajador y mes alcanzó los 3.388,15 euros en el segundo trimestre de 2026, tras aumentar un 4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Lo cierto es que esta es la cifra más elevada registrada en un segundo trimestre desde el inicio de la serie, en el año 2000. De hecho, con este avance el coste laboral acumula 22 trimestres consecutivos de incrementos interanuales, aunque el ritmo de crecimiento se moderó nueve décimas respecto al registrado entre enero y marzo.

INE

No podemos olvidar que el coste laboral está formado por el coste salarial bruto y los denominados otros costes. Así, entre abril y junio, el coste salarial bruto alcanzó los 2.512,68 euros por trabajador y mes, un 4% más que un año antes y también el nivel más alto de la serie para un segundo trimestre.

Por su parte, los otros costes, que incluyen los componentes no salariales, se situaron en 875,47 euros mensuales, tras crecer un 4,2% interanual. Precisamente, dentro de este apartado, el principal componente son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 4,2% interanual durante el segundo trimestre.

Estos incrementos también se reflejan en el coste laboral por hora. De esta forma, el coste por hora efectiva aumentó un 4,8%, hasta 26,18 euros, mientras que el coste por hora pagada creció un 4%, hasta los 22,32 euros.

Por sectores de actividad, los mayores incrementos del coste laboral correspondieron a educación, con una subida del 8,8%, hasta los 3.416,01 euros por trabajador y mes, y a las actividades inmobiliarias, con un aumento del 8,3%, hasta 3.536,98 euros. En el extremo contrario se situó el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Fue la única actividad donde el coste laboral descendió en términos interanuales, con una caída del 9,9%, hasta los 6.941,58 euros mensuales.

Con todo, los costes salariales aumentaron en todas las comunidades autónomas durante el segundo trimestre. Las mayores subidas correspondieron a Cantabria (+8,8%), Asturias (+6%), Cataluña (+5,1%) y País Vasco (+5%). En valores absolutos, Madrid registró el coste salarial mensual más elevado, con 3.060,53 euros, un 4,3% más que un año antes. Le siguieron Cataluña, con 2.770,19 euros (+5,1%), y País Vasco, con 2.718,07 euros (+5%).

Del mismo modo, los costes salariales más bajos correspondieron a Canarias, con 2.016,13 euros mensuales, y Extremadura, con 2.021,62 euros. En ambos casos aumentaron respecto al segundo trimestre de 2025, un 4,1% y un 2,4%, respectivamente.